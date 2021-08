L’ex-fiancé de Von Miller accouche à la suite d’une controverse sur l’avortement ⋆ 10z viral

Le joueur défensif vedette des Denver Broncos, Von Miller, est maintenant père. L’ancien fiancé de Von Miller a donné naissance à un garçon nommé Valor. Si vous vous souvenez en janvier, l’ex-fiancée de Von, Megan Denise, a affirmé que Von avait prié pour sa fausse couche, affirmant qu’elle était devenue « folle » après leur rupture.

Selon une capture d’écran d’une conversation textuelle qu’elle a eue avec Von à propos de leur enfant à naître, la star de la NFL lui aurait dit :

Tendance de l’action secondaire

Dans un autre échange explosif, Von aurait écrit à son ex :

“F ** king disparais !! Et avorter ! Tu es tellement fou pour ça. A garder un *** un bébé! Tu es nul pour ça. Elle a répondu : « SMH, je suis plus que déçue. Tu essayes de me faire tomber enceinte depuis des années, arrête-toi. Maintenant c’est ‘Je ne veux pas être avec toi.’ Je ne dirai rien que je regretterai. Elle a ajouté sur la capture d’écran, “BOY BYE”.