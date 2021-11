L’ex-GF de Dalvin Cook poursuit pour violence domestique, comprend des photos sanglantes de blessures présumées

Une femme prétendant avoir daté Dalvin cuisinier au cours des trois dernières années, a déclaré que la star de la NFL l’avait foutue en l’air en novembre 2020 … lui laissant un gâchis égratigné, meurtri et sanglant.

Mais le porteur de ballon des Vikings du Minnesota est catégorique, il est en fait la victime … et la femme tente maintenant de l’extorquer.

Vétéran de l’armée américaine Gracelyn Trimble énoncé le troublant accusations dans un nouveau procès, obtenu par TMZ Sports… affirmant qu’elle avait rencontré Cook sur une plage de Floride en 2018 et avait commencé à sortir avec le footballeur peu de temps après.

Trimble, cependant, dit dans les docs en mars 2020 … la relation a empiré.

Trimble prétend que Cook l’avait mise enceinte, mais elle a fait une fausse couche – et pendant qu’elle était à l’hôpital pour tout gérer, elle dit que Cook la trompait.

Trimble dit que cela a conduit à une « dispute physiquement violente » entre les deux, où elle affirme que Cook l’a poussée – entraînant leur rupture.

Mais, dit Trimble, moins de 3 mois plus tard, ils ont ravivé leur romance et ont commencé à vivre ensemble en Floride … et ont également partagé un espace au Minnesota, où Cook vivait pendant la saison des Vikings.

Trimble, cependant, dit qu’à la mi-novembre, les deux se sont disputés au Mall of America, et quand ils sont rentrés chez eux, Cook l’a frappée et l’a jetée au sol.

En raison des antécédents présumés de violence de Cook, Trimble dit qu’elle a stocké de la masse dans son garage.

Peu de temps après, l’altercation Trimble dit qu’elle a alors appris que Cook la trompait à nouveau … alors elle a décidé de l’affronter, de rassembler ses affaires et de mettre fin à la relation.

Le 19 novembre 2020, Trimble affirme dans les documents qu’elle est entrée dans la maison de Cook par le garage, a attrapé la masse et s’est dirigée à l’intérieur pour emballer ses affaires.

À l’intérieur de la maison, Trimble affirme avoir demandé de l’aide à Cook pour ranger ses affaires – mais il s’est mis en colère, « lui a attrapé le bras et a jeté tout son corps sur le canapé, lui claquant le visage contre la table basse et lui causant le bas du front et le l’arête de son nez pour s’ouvrir et commencer à jaillir du sang. »

Trimble prétend qu’elle a ensuite tenté de se défendre en maquant Cook, mais il l’a maîtrisée et la masse lui a principalement touché les yeux.

Après être brièvement sortie à l’extérieur, Trimble dit qu’elle est montée à l’étage et a tenté de prendre une douche afin de laver la masse de ses yeux – mais elle prétend qu’elle a de nouveau été confrontée à Cook … affirmant que la star de la NFL l’a ramassée et l’a claquée sur le plancher. Elle prétend qu’elle a heurté le coin d’un lit dans la pièce, ce qui lui a causé une profonde entaille au bras.

Trimble affirme que Cook l’a ensuite plaquée au sol et lui a dit qu’elle « allait mourir ». Elle affirme ensuite que Cook l’a frappée et étranglée et qu’elle a saisi une arme à feu et l’a pointée sur sa tête « tout en criant des menaces de mort ».

Trimble dit dans les documents que Cook a finalement déposé l’arme, mais l’a maintenue clouée au sol.

La femme dit que Cook l’a laissée se lever – et elle a pu entrer dans la douche pour essayer de laver le sang d’elle. Mais, elle dit que leur violente altercation s’est poursuivie après qu’elle ait fini dans la salle de bain.

Trimble dit qu’elle est descendue et qu’elle et Cook ont ​​recommencé à se disputer – avant qu’elle ne prétende que Dalvin a commencé à la battre avec un manche à balai.

« Bien qu’elle ait été un soldat au combat actif », lit-on dans les documents, « où elle s’est fait tirer dessus des missiles et des balles, Trimble craignait pour sa vie comme elle ne l’avait jamais fait auparavant. »

Trimble affirme que les coups ont continué alors qu’elle tentait de s’éloigner de Cook pour obtenir de l’aide, mais elle dit que Cook ne la laisserait pas partir.

Trimble affirme qu’en dépit d’avoir supplié Cook d’appeler la police ou une ambulance, il l’a détenue contre son gré pendant des heures – avant de l’emmener finalement à l’aéroport.

Après son retour en Floride, Trimble dit qu’elle n’est pas initialement allée à l’hôpital parce qu’elle voulait protéger Cook … mais le 25 novembre, après avoir affirmé avoir réalisé que ses blessures étaient graves, elle est allée aux urgences.

Pendant qu’elle était là-bas, elle dit avoir dit aux médecins qu’elle avait eu un accident de VTT … et ils lui ont diagnostiqué une commotion cérébrale et « plusieurs coupures profondes et ecchymoses ».

Trimble affirme que Cook s’est excusé abondamment après l’incident, mais ils ne se sont pas vus pendant environ un mois jusqu’à ce qu’un décès dans la famille de Cook – qui, selon elle, ait ramené le couple ensemble.

Mais, Trimble dit que la relation a fini par s’effondrer à nouveau – et ils ont annulé les choses.

L’avocat de Cook, cependant, a affirmé dans une déclaration à TMZ Sports mardi qu’il était en fait la victime … et a déclaré peu de temps après que les deux ont commencé à sortir ensemble, elle, « est devenue émotionnellement abusive, physiquement agressive et conflictuelle, et a tenté à plusieurs reprises de le provoquer » .

Cook a accusé Trimble d’avoir endommagé sa voiture, de l’avoir agressé et d’avoir tenté de « l’empêcher de voir une autre femme » tout au long de leur relation.

Nous avons également parlé à l’agent de Dalvin, Zac Hiller, qui nous a dit « [Trimble] s’est présenté à [Dalvin’s] maison, est entrée illégalement, l’a frappé au visage, l’a massacré, s’est armée d’une arme à feu et l’a pris en otage, lui et ses 2 invités. »

En ce qui concerne l’incident du 19 novembre 2020, Cook dit que Trimble l’a agressé sans provocation – l’agressant lui et ses invités.

Cook dit que Trimble a tenu le joueur de football sous la menace d’une arme pendant plusieurs heures – et a affirmé que la vidéo de l’incident montre qu’elle était l’agresseur.

Cook a ajouté que toutes les blessures subies par Trimble au cours de l’altercation étaient « le résultat de la propre conduite illégale du sergent Trimble ».

« Nous sommes convaincus qu’une divulgation complète des faits montrera que M. Cook n’a rien fait de mal », ont déclaré les avocats de Cook.

Histoire en développement…