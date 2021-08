L’ex-grand chanteur blanc Jack Russell exhorte tout le monde à se faire vacciner : “Ce n’est pas grave”

Ancien GRAND BLANC chanteur Jack Russell a exhorté tout le monde à se faire vacciner contre COVID-19, affirmant que “ce n’est pas grave”.

Russel – qui est sorti GRAND BLANC en décembre 2011 après avoir été incapable de faire une tournée avec le groupe en raison d’une série de blessures, notamment un intestin perforé et un bassin brisé – a donné son avis sur le sujet brûlant dans une nouvelle interview avec Collection de disques de Michael.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait pu reprendre la route avec son groupe actuel, LE GRAND BLANC DE JACK RUSSELL, depuis que les États-Unis ont commencé à assouplir les restrictions sur les grands concerts et événements sportifs, Jack a déclaré: “Oui, nous l’avons fait, en fait. Nous nous préparons à sortir à nouveau ce week-end. Nous avons fait une poignée de spectacles – nous avons fait environ 15 spectacles jusqu’à présent – et nous sommes sur le point d’être travailler la plupart des week-ends. C’est ce que je veux. Donc ça avance. Ils commencent à arriver. Je pense que plus les gens se rendent compte que le groupe est en train de faire des concerts, plus il y a de gens qui viennent à la table. C’est donc une bonne Plus de groupes jouent.

“Je suis juste préoccupé par – et je sais que je vais ébouriffer quelques plumes en ce moment – ​​mais il y a tellement de gens qui sont anti-vaccins, et ce qui va se passer, c’est quand la saison du rhume et de la grippe reviendra cet automne, nous allons avoir un autre épisode de COVID, et cela va remettre tout le monde à la case départ”, a-t-il poursuivi. “Les restaurants vont fermer, les salles vont fermer, parce que [people are gonna be] retomber malade.

“Fais tes vaccins, mec. Allez, les gars. Ce n’est pas grave. C’est une évidence. Tu ne vas pas mourir. Ça ne va pas te tuer. Ils ne mettent pas de dispositifs de localisation radio en toi. tes vaccins, mec. Et revenons à la normale ici. “

Russel a continué à critiquer les gens qui remettent en question le CDC recommandation que les personnes vaccinées restent masquées dans les espaces publics intérieurs pour aider à arrêter la transmission virale.

“Les gens ne comprennent pas cela”, a-t-il déclaré. “Et ils disent:” D’accord, eh bien, vous devez porter un masque si vous êtes en public si vous n’êtes pas vacciné. Allez, les anti-vaccins n’ont pas porté de masques depuis le début. Pourquoi vont-ils mettre des masques maintenant ?

“Faites juste vos vaccins”, a-t-il répété. “Ce n’est pas grave. J’ai eu le mien dès que j’ai pu… Il m’a fallu du temps pour trouver une place [to get vaccinated]. J’ai dû conduire quatre heures dans chaque sens – deux fois. Mais je l’ai fait. C’était, comme, hé, c’est à quel point c’était important pour moi.”

Lorsque Russel diviser avec GRAND BLANC il y a dix ans, il imputait en grande partie ses blessures à sa dépendance à l’alcool et aux analgésiques ainsi qu’à la prednisone qui lui avait été prescrite.

Russel a poursuivi ses anciens camarades de groupe en 2012 pour leur utilisation continue du GRAND BLANC nommer après Jack avait pris un congé de la bande pour des raisons médicales. Peu de temps après, Russel a été contre-attaqué par le guitariste Mark Kendall, guitariste rythmique/claviériste Michel Lardie et batteur Audie Desbrow, affirmant que le comportement autodestructeur du chanteur endommageait le GRAND BLANC nom (ils ont également allégué qu’il facturait moins aux promoteurs pour sa propre version de tournée de GRAND BLANC). Les parties ont réglé en juillet 2013 sans aller en jugement, avec Russel maintenant en tant que LE GRAND BLANC DE JACK RUSSELL tandis que les autres continuent comme GRAND BLANC.

Il y a plus de trois ans, GRAND BLANC a annoncé l’ajout d’un nouveau chanteur Mitch Malloy dans les rangs du groupe. il a remplacé Terry Ilous, qui a été licencié du groupe en juillet 2018.

Russel, qui a célébré le cinquième anniversaire de sa sobriété en septembre 2020, vivait sur un bateau de 45 pieds à Redondo Beach, en Californie depuis près d’une décennie avant de déménager récemment dans le Colorado avec sa femme.



