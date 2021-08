L’ex grand leader blanc Terry Ilous rend hommage à Ronnie James Dio avec la reprise de “Heaven And Hell” de Black Sabbath (vidéo)

Terry Ilous (GRAND BLANC, XYZ) et son groupe solo LES VAGABONDS a réalisé une reprise du SABBAT NOIR classique “Paradis et enfer” lors du concert virtuel mondial du 10 juillet produit par Studios en direct. L’événement a profité au Fonds Ronnie James Dio Stand Up And Shout Cancer, fondée à la mémoire de la regrettée icône du heavy metal qui était la voix de ELFE, ARC-EN-CIEL, SABBAT NOIR et DIO avant de perdre sa bataille contre le cancer gastrique en 2010. L’événement mondial de collecte de fonds a réuni des célébrités et des fans du monde entier pour honorer Dioimpact indéniable sur et en dehors de la scène.

Le vendredi (20 août), Terry a partagé une vidéo de sa performance, et il a écrit dans un message d’accompagnement: “Le 10 juillet 2021, j’ai été honoré de jouer avec mon groupe LES VAGABONDS au Levez-vous et criez pour l’anniversaire de Ronnie James Dio événement mondial de diffusion en direct enregistré en direct aux Rolling Studios. Ce fut une merveilleuse célébration de la vie de ceux que je considère comme les plus grands chanteurs de Heavy Metal de tous les temps—Ronnie James Dio. Wendy Dio et Marie Kusnier ont été assez généreux pour nous laisser interpréter cette chanson épique.”

Musiciens en vedette :

Terry Ilous – Voix



Luis Villegas – Guitare



Andrés Vadim – Guitare



Sean McNabb – Basse



Fernando Diez – Cajon

Les Levez-vous et criez pour l’anniversaire de Ronnie James Dio concert de collecte de fonds virtuel a également présenté des images d’archives exclusives de Diola vie et la longue carrière de et des images inédites de Fonds Dio Cancer événements organisés à Los Angeles depuis 2011 lorsque l’organisation a commencé. À travers des performances musicales et des contes, un large éventail d’invités a célébré la vie d’un homme qui a profondément influencé leur vie par son art et sa présence plus grande que nature.

Tout au long de sa carrière, Ronnie James Dio était un partisan passionné et un contributeur à des œuvres caritatives et à de nombreuses œuvres caritatives pour les animaux. C’était un artiste qui était non seulement très respecté pour son talent, mais aussi admiré et aimé par ses pairs et ses fans du monde entier, dont certains comprenaient des célébrités de renom, des musiciens et des personnalités de tous les horizons.

Les Fonds Ronnie James Dio Stand Up And Shout Cancer, dédié à la prévention du cancer, à la recherche et à l’éducation, a amassé plus de 2 millions de dollars au cours de son histoire. Le dernier événement en personne de l’organisation était son gala du 10e anniversaire qui s’est tenu à l’Avalon à Hollywood en février 2020. Son Roule pour Ronnie balade en moto et concert et Bol pour Ronnie Le tournoi de bowling des célébrités a été suspendu en raison de la pandémie de COVID-19.



À propos de Fonds Ronnie James Dio Stand Up And Shout Cancer: Les Fonds Ronnie James Dio Stand Up And Shout Cancer est un fonds de bienfaisance à but non lucratif 501(c)(3) formé en l’honneur du légendaire Ronnie James Dio, qui a perdu la vie à cause d’un cancer de l’estomac le 16 mai 2010. Le cancer est une maladie mortelle qui prive les familles d’êtres chers, et le Fonds Dio Cancer se consacre à soutenir la recherche sur la prévention du cancer, à sensibiliser et à éduquer le public en mettant l’accent sur le fait que la détection précoce et la prévention sauvent des vies.

Les fonds recueillis ont été consacrés aux travaux de recherche sur le cancer de la Fondation TJ Martell pour la recherche sur le cancer, le sida et la leucémie, l’unité de recherche sur le cancer gastrique du MD Anderson Cancer Center à Houston, où Ronnie a été traité pour un cancer gastrique au cours des six derniers mois de sa vie, et d’autres projets de recherche sur le cancer. Depuis 2016, le Fonds Dio Cancer a également engagé des fonds pour soutenir la recherche de Dr David Wong et son équipe de l’UCLA School of Dentistry dans le développement d’un test de salive simple et non invasif pour la détection précoce du cancer, qui est conforme à la Fondsmission de prévention, de recherche et d’éducation contre le cancer.



