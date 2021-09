L’ex-gunner cite trois raisons de la sortie qu’Arsenal n’a pas voulu sanctionner

in

Une ancienne star d’Arsenal qui est partie cet été a cité trois raisons à son départ après avoir affirmé que les Gunners ne voulaient pas le voir partir.

Arsenal a supervisé une période de grands bouleversements dans leur équipe de jeu cet été. Six premiers équipiers tous âgés de moins de 24 ans sont arrivés. De toute évidence, cette stratégie concertée de miser sur la jeunesse est tournée vers l’avenir autant que vers le présent.

À l’autre extrémité du spectre, plusieurs stars vétérans ont fait leurs adieux au milieu d’un mini dégagement.

Un joueur correspondant à cette description était l’ailier brésilien Willian. Le joueur de 33 ans a lutté puissamment lors de sa seule saison aux Emirats.

Son salaire élevé garantissait que l’intérêt des prétendants potentiels n’était que passager. En effet, il semblait que les Gunners seraient coincés avec l’ancien pilote de Chelsea pendant les deux dernières années de son contrat.

Cependant, dans une sorte de mouvement surprise, Arsenal et Willian ont convenu de résilier son contrat en août. Cela signifiait l’avant s’est éloigné d’un rapport de 20 millions de livres sterling dans le processus.

Willian est retourné au Brésil avec Corinthians et a donné un brève indication des motifs de sa décision peu de temps après.

Cependant, en parlant à Arena SBT récemment (via 90 minutes), il a mis plus de viande sur les os. Ce faisant, il a laissé entendre que la poursuite de «la joie, le bonheur et la paix» étaient des facteurs derrière sa décision de quitter Arsenal.

“Mon année à Arsenal a été un peu compliquée”, a déclaré Willian. « Je ne pouvais vraiment pas m’adapter au club. Je n’étais pas heureux là-bas.

“Pour que ce soit très clair aussi, ce n’est pas le club qui voulait que je parte. Je voulais quitter le club. J’ai exprimé mon sentiment, j’ai dit que je n’étais pas heureux.

Suivez nos réseaux sociaux – nous sommes sur Facebook, Twitter et Instagram

« J’ai dit que je voulais chercher ailleurs, un autre endroit pour jouer. Et donc il y a eu cette décision de partir.

« Il y a des choses dans la vie que l’argent ne peut pas acheter, l’argent ne paie pas. Vous avez la joie, le bonheur, la paix, une famille solide. Je pense que c’est la chose la plus importante pour moi.

Koeman au bord du gouffre à Barcelone, qui le remplacera ?



Arteta est d’accord avec la théorie de la crise d’Arsenal

Pendant ce temps, Mikel Arteta dit qu’il sait que la pression vient avec le territoire d’Arsenal et pense qu’il est correct que chaque revers soit considéré comme une crise aux Emirats.

“Je pense que ce sentiment est très nécessaire dans un grand club car chaque défaite est une crise et cela devrait être une crise. Vous devez faire face à cette pression », a déclaré Arteta.

« Si vous voulez être le meilleur, vous devez faire face à cela et réaliser que l’excellence est le seul moyen et la seule chose à laquelle on s’attend. Tout le reste n’est pas assez bon.

« C’est l’histoire que nous avons. Nous avons une grande histoire parce que nous avons cet avantage concurrentiel.

«Nous avons aussi cette mentalité et cette volonté de regarder plus loin et d’avoir cette ambition. Pour y parvenir, vous devez être capable de gérer cela. »

LIRE LA SUITE: Potter déclare le vainqueur du transfert de Ben White à Arsenal avec trois vœux