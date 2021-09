L’ex-homme de Bridgestone remet en question “les préjugés envers certains stewards”

in

Convaincu que Max Verstappen ne méritait pas de pénalité pour ce qu’il considérait comme un “incident de course”, Kees van de Grint a mis en doute le “parti pris de certains stewards”.

Verstappen a affronté son rival pour le titre Lewis Hamilton lors du Grand Prix d’Italie, le duo ayant connu sa deuxième grosse chute de cette saison.

Bien qu’ils aient échangé plusieurs fois de la peinture et parfois un morceau d’aile avant, c’est à Silverstone et à nouveau à Monza que la bataille est allée trop loin.

Verstappen a terminé deuxième au Grand Prix de Grande-Bretagne tandis que la prochaine fois à Monza, les deux voitures ont abandonné, la RB16B de Verstappen assise sur la Mercedes de Hamilton.

Les commissaires ont déclaré que Verstappen était “principalement” responsable de l’accident de dimanche.

Cependant, Van de Grint, ancien spécialiste des pneus Bridgestone F1, n’est pas d’accord, affirmant que les deux pilotes auraient pu faire quelque chose pour éviter une collision.

“Si nous devons décrire l’accident, je pense qu’il s’agit d’un incident de course”, a-t-il déclaré dans le podcast Slipstream de RTL GP.

« Ce à quoi vous pouvez vous attendre, ce que nous avons prédit il y a des mois. Ces deux-là n’ont rien donné.

«Max aurait pu utiliser la route de secours, Hamilton aurait pu laisser un peu plus d’espace. Ni l’un ni l’autre ne le voulait. Chacun avait sa raison à cela aussi.

Un nouvel angle dramatique sur la collision Hamilton/Verstappen#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/PvN2KGUbbi – Formule 1 (@F1) 14 septembre 2021

Convaincu qu’il s’agissait d’un incident de course, Van de Grint a remis en question la pénalité de trois places de Verstappen sur la grille.

“Pour ensuite dire après que Max obtient cette pénalité, et Hamilton est un peu coupable et ne l’obtient pas… Je ne veux pas que Hamilton reçoive une pénalité. Ce n’est qu’un incident de course”, a-t-il déclaré.

« La prochaine course, nous y reviendrons en force et ces deux-là vont se battre à nouveau. Mais c’est biaisé.

« Et puis je me demande… n’y a-t-il pas un certain parti pris avec certains stewards ? »

Le président des commissaires sportifs de la FIA, Garry Connelly, a été rejoint par Tim Mayer, Vitantonio Liuzzi et Paolo Longoni en tant que commissaires sportifs du Grand Prix d’Italie.

Verstappen a laissé Monza cinq points d’avance sur Hamilton dans la course au titre.

