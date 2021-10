L’ex-international anglais Kieron Dyer subit des tests à l’hôpital, annonce Ipswich

L’ancien ailier anglais Kieron Dyer est hospitalisé pour des tests, a annoncé son ex-club Ipswich.

Dyer, qui travaille actuellement en tant que patron des moins de 23 ans des Tractor Boys, a confirmé la nouvelle dans un bref communiqué mercredi.

Dyer est l’entraîneur-chef des moins de 23 ans d’Ipswich depuis octobre 2020

Il disait : « Le club peut confirmer que le manager de Town U23, Kieron Dyer, effectue actuellement des tests à l’hôpital.

« Tout le monde au club de football d’Ipswich Town envoie ses meilleurs vœux à Kieron en ce moment.

« Nous demandons à tout le monde de respecter la vie privée de Kieron, et nous ne ferons aucun autre commentaire à ce sujet. »

Dyer, qui a remporté 33 sélections en Angleterre, a commencé sa carrière de joueur avec Ipswich avant de passer huit ans à Newcastle.

On ne sait pas pourquoi Dyer est à l’hôpital

Il a récemment participé à « Celebrity SAS: Who Dares Wins » de Channel 4, mais a dû se retirer en raison d’une blessure – apparemment un poumon perforé.

Dyer a courageusement parlé de l’expérience déchirante d’avoir été agressé sexuellement par son grand-oncle alors qu’il était enfant dans la série, et a expliqué comment il avait lutté pour faire face au traumatisme en tant qu’adulte dans une interview émotionnelle avec talkSPORT en novembre 2020.

Il a déclaré: « Je n’ai jamais eu d’aide jusqu’à la trentaine, alors je faisais face aux abus par moi-même », a-t-il déclaré.

« J’ai développé certains traits qui me protégeaient, l’un d’eux était de ne plus jamais montrer de vulnérabilité. Si quelqu’un vient me chercher, je m’en prends à moi.

« Quand la presse est venue me chercher, j’ai pensé : ‘Je ne supporte pas tes conneries’.

Dyer a été critiqué par la presse pour avoir été « flashy » au cours de sa carrière

«J’ai formé cette personnalité têtue, et ce qui est si difficile, c’est que les gens me jugent dans ma jeunesse, j’ai fait des torts monumentaux, mais je suis une personne décente et gentille.

«C’était juste l’abus et la façon dont je l’ai traité a formé cette personnalité qui n’était pas fidèle à mon personnage, je n’allais tout simplement plus jamais être vulnérable.

« Quand j’ai reçu de l’aide, j’ai réalisé que 20 ans de ma vie avaient été entachés et que c’était quelque chose que je ne pourrais jamais récupérer. »