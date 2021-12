L’ex-Laker Montrezl Harrell s’apprête à battre un record de 36 ans

La course de Montrezl Harrell avec les Lakers de Los Angeles l’année dernière a été un échec cuisant.

Fraîchement sorti d’une campagne de sixième homme de l’année, beaucoup pensaient qu’il viendrait après la course au championnat de LA et fournirait le soutien de Dwight Howard ne pouvait pas. Au lieu de cela, il a gravement régressé – aboutissant à une fin de saison décevante qui a vu son temps de jeu se dissiper complètement.

Harrell était naturellement frustré par la façon dont son temps en tant que membre du violet et de l’or s’est déroulé – tirant à plusieurs reprises sur l’équipe sur les réseaux sociaux. Les tensions étaient si fortes qu’Anthony Davis a refusé de l’inviter à son mariage.

Au cours de la dernière intersaison, les Lakers ont échangé Harrell aux Wizards de Washington dans le cadre de l’accord qui a renvoyé Westbrook à LA. À l’époque, il était en quelque sorte une réflexion après coup dans ce métier.

Il s’avère que le fait d’être traité avec DC a servi de rajeunissement de carrière pour Harrell. Il connaît actuellement une année spectaculaire et est désormais sur le point de battre le record de 36 ans :

Montrezl Harrell cette saison : 16.6 PPG

8.1 RPG

65.7 FG% Il est en passe de devenir le premier joueur de banc à avoir une moyenne de plus de 15 points sur 65% de tirs depuis Darryl Dawkins en 1985-86. pic.twitter.com/2cDigiWY1k – StatMuse (@statmuse) 2 décembre 2021

Non seulement Harrell le tue sur le plan personnel, mais les Wizards ont une fiche de 14-8 cette année et occupent le troisième rang dans l’Est. Comparez cela aux Lakers, qui ont 12-11 ans et envisagent déjà de faire exploser leur liste après cet accord désastreux avec Westbrook.

De toute évidence, Harrell a eu des choses pas si gentilles à dire sur LeBron James et les Lakers ces derniers mois. Mais quelqu’un peut-il vraiment lui en vouloir ? De toute évidence, il était sous-utilisé de manière assez massive.

La perte de LA est le gain de DC.

