L’ex-leader démocrate de Californie, Gloria Romero, soutient Larry Elder au poste de gouverneur

Le candidat au poste de gouverneur Larry Elder a l’intention de remplacer le gouverneur de Californie Gavin Newsom lors des prochaines élections de rappel de l’État et l’ancienne chef de la majorité au Sénat de Californie, Gloria Romero, l’approuve fermement pour ce poste.

Romero a déclaré jeudi à “Tucker Carlson Tonight” que Elder est la “meilleure option” pour remplacer Newsom afin d’éradiquer le comportement hypocrite et pompeux du gouverneur.

“J’étais juste fatiguée du faux récit qui a été avancé selon lequel il s’agissait d’un complot de droite”, a-t-elle déclaré. “Il y a 1,7 million de Californiens qui ont signé cette pétition de rappel – j’étais l’un d’entre eux.”

GAVIN NEWSOM RAPPELLE LES ÉLECTIONS : PLUS D’UN CINQUIÈME DES ÉLECTEURS DE LA CALIFORNIE ONT VOTÉ JUSQU’À PRÉSENT

“J’en avais marre de l’attitude ‘règles pour toi mais pas pour moi’ du prince de la blanchisserie française, qui a fermé nos écoles publiques mais ensuite il a envoyé ses enfants à l’école”, a-t-elle déclaré. “J’ai regardé le dossier de Larry et je pense qu’il est notre meilleure option pour vraiment briser le monopole de l’intérêt particulier en matière d’éducation et d’offrir, en particulier aux familles latino-américaines et afro-américaines, des options de choix d’école en Californie.”

Le démocrate a affirmé que le soutien au rappel de Newsom était non seulement généralisé, mais également bipartite dans l’ensemble du conseil politique.

Parmi les crises les plus importantes survenues en Californie, Romero a insisté sur le fait que la détérioration de la qualité de l’école est “très bouleversante” et que les minorités dans leur ensemble soutiennent le rappel du gouverneur afin d’administrer le choix de l’école. Romero a déclaré que selon les statistiques, 70% des enfants latinos et 80% des enfants noirs n’atteignent pas les niveaux de compétence en mathématiques.

“Mais en raison de la façon dont les écoles sont gérées, même lorsque l’État identifie une école comme étant chroniquement sous-performante, les enfants ne peuvent pas sortir. Vous êtes codé là-bas”, a-t-elle déclaré. “Le puissant monopole de la California Teachers Association, qui est un soutien majeur du Parti démocrate et bien sûr de Gavin, bloque tout type de réforme.”