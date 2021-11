L’ex Livid de Zac Stacy après la sortie d’une ancienne star de la NFL sous caution malgré une vidéo violente et choquante d’abus présumés

L’ex de l’ancienne star de la NFL Zac Stacy, Kristin Evans, est furieuse après qu’un juge a établi une caution sur l’ancien des Jets de New York qui est « ridicule » à 10 000 $. Le joueur a été arrêté après qu’une vidéo de lui attaquant et battant brutalement son ex devant leur petit garçon soit devenue publique.

Stacy était libre moins de 48 heures après son arrestation pour charge de batterie aggravée, laissant Evans hors d’elle alors qu’elle se rendait sur Instagram Live pour développer son indignation. « Je ne saurais trop vous exprimer à quel point je suis bouleversée par cette situation », a-t-elle déclaré à la caméra. « Le fait que le juge ait vu les vidéos, il a reconnu qu’il avait vu les vidéos, reconnu que j’étais là, reconnu que j’étais à l’hôpital, mais ne m’a toujours pas donné de voix pour parler à l’audience puis pour régler son caution à 10 000 $ n’est qu’une gifle après tout ce que j’ai déjà vécu. »

Battre votre femme ne vous rend pas fort, cela vous rend faible. En tant qu’hommes, nous sommes censés protéger nos reines et non les utiliser comme sac de boxe. Si vous regardez cette vidéo de Zac Stacy et que vous ne vous mettez pas en colère, triste et dérangé, il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. A quand sa condamnation ? – Robert Griffin III (@RGIII) 18 novembre 2021

Selon The Daily Mail, Evans a averti que Stacy viendrait probablement après si elle était libérée. Elle a fait écho à ces déclarations lors d’une conversation avec l’affilié de NBC, WESH 2. « Je n’ai jamais rien fait pour mériter quelque chose comme ça », a-t-elle déclaré. « Personne ne pouvait rien faire pour mériter quelque chose comme ça. » Evans a ajouté qu’elle avait pleuré après avoir regardé une diffusion en direct du tribunal lorsque son ex s’était lié.

Après la première diffusion vidéo de l’incident d’il y a une semaine, Evans a admis qu’elle avait été maltraitée depuis mai pendant sa grossesse. Elle prétend avoir pardonné à Stacy parce qu’elle « voulait que le père de mon fils soit là pour moi et pour la naissance de son premier enfant ». L’abus a été développé dans une ordonnance d’interdiction qu’elle a déposée contre Stacy, affirmant que les attaques s’étaient intensifiées au point où elle pensait qu’il la tuerait.

Difficile d’être sur Twitter aujourd’hui. Veuillez ne pas partager ou retweeter la vidéo de Zac Stacy. Ses actions sont horribles, inexcusables et déclenchantes pour tant de femmes. La violence domestique n’est jamais acceptable. La vidéo est tellement dérangeante – il mérite le pire de ce qui vient. – Taylor Rooks (@TaylorRooks) 18 novembre 2021

« [Stacy] a intensifié la violence depuis mai alors que j’étais enceinte. Il m’a aussi agressé quelques semaines avant la naissance de notre fils. Il ne s’arrêtera pas. Il va me tuer et il se sent justifié dans ses actions », a écrit Evans.

Son avocat, Thomas Feiter, s’est également prononcé sur la libération de Stacy malgré les preuves vidéo contre lui. « Cela ne semble pas correct, d’autant plus que le juge a vu la vidéo – il a vu l’horrible vidéo de violence domestique flagrante et flagrante commise contre notre client », a déclaré Feiter à WESH 2.