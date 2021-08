L’ex-manager noir de McDonald’s intente une action en justice pour discrimination .

Black ex-chef de quart de McDonalds Anthony Vert poursuit son ancien employeur après avoir été la cible de propos racistes de la part d’un employé sous sa supervision ainsi que de son propre superviseur.

Dans le procès intenté le 19 août, Green affirme que la direction du restaurant a rejeté sa demande d’éviter de travailler par quarts aux côtés d’un employé blanc qui a utilisé le mot N et que son propre superviseur et directeur général, qui est également blanc, lui a dit plus tard que ses cheveux étaient « » non professionnel » parmi d’autres commentaires racistes.

Selon le procès, vers février 2020, environ un mois après que Green a commencé à gérer des quarts de travail dans un établissement McDonald’s à Ottawa, au Kansas, il a entendu un collègue blanc qu’il supervisait – simplement appelé dans le procès comme Joseph — utilisez le mot N au travail.

Green, qui avait 17 ans à l’époque, a déposé une plainte écrite auprès de son superviseur et directeur général, désignée dans la poursuite comme étant Cynthia, demandant à ne plus être programmé pour travailler en même temps que le collègue à l’avenir, conformément au procès

Aucune mesure disciplinaire n’a été prise contre Joseph en réponse – au lieu de cela, les supérieurs du restaurant ont continué à programmer Green pour travailler aux côtés de l’employé, selon le procès.

Au cours de leurs quarts de travail ensemble, affirme Green, Joseph a continué à le harceler avec un langage raciste, notamment en le traitant à plusieurs reprises de «garçon» bien que Green soit son patron.

Un panneau McDonald’s est affiché le 28 juillet 2021 à Houston, au Texas. McDonald’s Corp. a annoncé que les ventes dépassent les niveaux d’avant la pandémie à travers le monde alors qu’un plus grand nombre de ses salles à manger rouvrent après avoir été fermées pendant la pandémie. La société a également déclaré que les augmentations des prix des menus, les commandes à emporter plus importantes et ses nouveaux sandwichs au poulet croustillants ont largement contribué à stimuler les ventes aux États-Unis (Photo de Brandon Bell/.)

Green prétend qu’il s’est ensuite rendu chez le propriétaire du restaurant Hugh O’Reilly, qui est blanc, avec ses plaintes au sujet de l’employé, après quoi O’Reilly « n’a pris aucune mesure » pour remédier à l’utilisation répétée d’un langage anti-noir par l’employé ou pour ordonner que leurs quarts de travail soient programmés séparément.

Plus tard vers avril 2020, Cynthia a déclaré à Green que la seule raison pour laquelle il n’avait pas été licencié après avoir déposé sa plainte était qu’elle ne voulait pas qu’il retire la “carte noire”, conformément au procès.

Toujours selon le procès, Cynthia a déclaré à Green qu’elle n’aimait pas les gens “en dehors” de sa race et que ses cheveux naturels n’étaient “pas professionnels”, entre autres commentaires racistes et humiliants.

À l’avenir, affirme Green, il a dû travailler plusieurs semaines de travail de 70 heures pour lesquelles il n’a pas été correctement payé en raison du fait que ses superviseurs ont délibérément réduit ses heures supplémentaires déclarées.

Selon le procès, Green était censé gagner 12 $ de l’heure pour son travail, mais même au cours de ses semaines les plus chargées, il n’a jamais gagné plus de 684 $, soit environ 9,75 $ de l’heure.

Le harcèlement et la discrimination continus de la part de ses superviseurs et de ses subordonnés ont créé un environnement de travail quotidien insupportable pour Green, et il a été « congédié de manière constructive » plus tard en juin. Le congédiement déguisé fait référence à un employé qui démissionne d’un emploi au motif que l’environnement de travail a été rendu dangereux ou hostile par l’employeur.

Green poursuit l’établissement McDonalds d’Ottawa pour discrimination, représailles, deux chefs d’accusation de non-paiement des salaires et de non-paiement des heures supplémentaires, et demande un procès devant jury.

