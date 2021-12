L’ex-mannequin de Playboy et ‘Baywatch’ ‘Karen’ font face à une accusation d’agression en crachant avec un vieil homme grossier sur un vol Delta

AVERTISSEMENT DE LANGUE OFFENSIVE

Il l’a qualifiée de « b—-« , de « p—- » et de « Karen », tout en lançant le mot F sur un vol bondé de Delta Air Lines – puis elle l’a giflé au visage.

Maintenant, l’ex-pom-pom girl des Raiders, 51 ans, mannequin Playboy et actrice de « Baywatch » devenue agent immobilier de la jet-set fait face à des accusations d’agression fédérale après avoir prétendument frappé la bouche d’un pot de 80 ans lors d’un vol d’une heure entre Tampa et Atlanta. le 23 décembre.

Patricia Cornwall, également connue sous le nom de Patty Breton, apparaît dans une vidéo virale se disputant avec un homme identifié par les autorités fédérales uniquement par les initiales RSM.

Une vidéo virale montre une rencontre qui a conduit à une accusation d’agression fédérale sur un vol de Tampa à Atlanta. (Instagram : @ppv_tahoe / tmx)

UNE FEMME BLESSERA UN PASSAGER DELTA SUR UN VOL DE TAMPA

La vidéo contenant des blasphèmes commence avec les deux se criant déjà l’un sur l’autre.

« Mettez votre putain de masque », lui dit-elle, bien que tous les deux aient leur masque baissé.

« Je suis en train de manger et je peux le faire sans mon masque », répond-il, avant de lui demander : « Veux-tu que je te verse ça sur la tête, P-putain ? » et faire des gestes vers quelque chose hors de la vue de la caméra.

« Ne t’avise pas de me parler comme ça, » dit-elle.

Patricia Cornwall a également un cas de DUI en instance en Floride depuis début novembre. (Bureau du shérif du comté de Walton)

Alors qu’elle crie sur lui, il lui dit : « Je te parlerai de n’importe quelle putain de manière que je veux. »

« Levez-vous », répond-elle.

« Asseyez-vous, Karen », rétorque-t-il, alors que les agents de bord arrivent et placent leurs mains sur son bras.

Cornwall, qui a été libéré sous caution de 20 000 $, n’a pas répondu aux appels téléphoniques ni aux SMS lundi soir. Sa boîte vocale était pleine.

Selon une plainte pénale fédérale, qui fait référence à la vidéo largement diffusée, la querelle a commencé alors qu’elle tentait de se frayer un chemin des toilettes à son siège, mais a trouvé une hôtesse de l’air avec un chariot à boissons bloquant son chemin.

« CORNWALL a demandé à l’hôtesse de l’air de l’aider à trouver son siège et l’hôtesse de l’air a demandé à CORNWALL de trouver un siège libre jusqu’à ce que le service de boissons soit terminé », indique la plainte.

RSM a déclaré à la police que Cornwall avait répondu en demandant à l’hôtesse de l’air : « Qu’est-ce que je suis, Rosa Parks ? »

RSM a déclaré qu’il s’était impliqué à ce moment-là, selon la plainte, en disant à Cornwall qu’elle « n’était pas noire » et qu’ils n’étaient pas dans un bus ou en Alabama. C’est alors que les deux se sont impliqués dans une altercation verbale.

« Des commentaires désobligeants supplémentaires ont été faits par les deux parties impliquées », indique la plainte.

La vidéo montre que RSM a crié: « Vous avez votre masque baissé, salope! »

« Est-ce que vous m’avez traité de connard ? » Elle répond.

« Oui, je l’ai fait », rétorque-t-il, un moment avant qu’il ne se fêle la bouche.

Elle aurait frappé RSM à la tête avec un « poing fermé » et lui aurait craché dessus, selon la plainte pénale.

« Maintenant, tu vas en prison », dit RSM dans la vidéo après le coup, à plusieurs reprises, avant d’utiliser à nouveau le mot contre elle.

Alors que les agents de bord la retenaient, il a également semblé tendre la main vers son visage mais n’a pas pris contact.

Les dossiers du tribunal suggèrent qu’elle souffre d’anxiété et qu’elle n’a peut-être pas pris ses médicaments avant le vol.

Les dossiers d’arrestation en Floride montrent également que Cornwall avait été arrêté le mois dernier pour délit de conduite avec facultés affaiblies dans le comté de Walton et libéré sous caution de 1 000 $. Dans un dossier judiciaire demandant un défenseur public, elle a indiqué qu’elle n’avait aucune source de revenus.

Elle a plaidé non coupable dans cette affaire, toujours pendante. Les conditions de libération dans l’affaire fédérale lui interdisaient de consommer de l’alcool et lui interdisaient de voyager entre les États via un transporteur public, à une exception près. Elle est autorisée à rentrer chez elle à Los Angeles, tant qu’elle prend ses médicaments à l’avance.

Un profil IMBD sous le nom de Patty Breton indique qu’elle est apparue dans un épisode de « Baywatch » et un de « Married… with Children », tous deux en 1996. Il lui attribue également deux apparitions sur Playboy l’année suivante, dont une intitulée « Women Mal se comporter. »

Une carte à collectionner de 1992 Lime Rock mettant en vedette l’ancienne pom-pom girl « Raiderette » Patty Breton montre le même anniversaire et le même État d’origine de l’Arizona.

« J’étais la coureuse la plus rapide de notre équipe d’athlétisme au lycée », peut-on lire en légende. « C’est formidable de canaliser cette énergie dans les acclamations de nos nombreux fans au Coliseum. »