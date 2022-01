L’ex-mari de Britney Spears, Jason Alexander, plaide coupable de harcèlement criminel

Jason Alexander, qui a été marié à Britney Spears pendant 55 heures en janvier 2004, a plaidé coupable à une accusation de harcèlement criminel dans le comté de Williamson, Tennessee. Alexander a été arrêté le 30 décembre. Dans le cadre de l’accord de plaidoyer, Alexander passera près d’un an en probation.

Alexander a d’abord été accusé d’avoir violé une ordonnance de protection et de harcèlement criminel aggravé, selon le département de police de Frankline, Tennessee, rapporte TMZ. Il a été emmené à la prison du comté de Williamson. Le 4 janvier, Alexander a accepté de plaider coupable de harcèlement criminel, a déclaré le procureur général de district Kim Helper à TMZ. Alexander a reçu 11 mois et 29 jours de probation et a également été condamné à assister à des examens de santé mentale et à se soumettre à des tests de dépistage de drogue aléatoires. Helper a déclaré qu’Alexander avait également reçu l’ordre de rester à l’écart de la victime. Elle n’a pas partagé plus de détails sur la relation d’Alexandre avec la femme.

Il s’agissait de la troisième confrontation d’Alexander avec la loi en 2021. En janvier 2021, il a été arrêté à Nashville, Tennessee, pour conduite avec facultés affaiblies, usage illégal d’accessoires de drogue et possession ou échange occasionnel d’une substance contrôlée, a rapporté Us Weekly. à l’époque. Il a également fait face à une infraction civile pour avoir refusé de passer un test d’alcoolémie.

Alexander, 39 ans, a de nouveau été arrêté en août à l’aéroport de Nashville. Le greffier du tribunal pénal de Davidson Country a déclaré à Radar Online qu’il avait été arrêté après avoir quitté le côté sécurisé du point de contrôle de la TSA et aurait tenté de sauter la ligne. Il a été menotté et détenu pour interrogatoire. Il a été libéré sous caution de 2 500 $.

Spears et Alexander étaient des amis d’enfance. En janvier 2004, les deux se sont mariés à Las Vegas. Le mariage a été annulé 55 heures après l’échange de vœux. Selon la requête en annulation, Spears « a manqué de compréhension de ses actions dans la mesure où elle était incapable d’accepter le mariage ». Plus tard en 2004, Spears a épousé Kevin Federline, avec qui elle partage deux enfants. Spears et Federline ont divorcé en 2007, et elle est maintenant fiancée à Sam Asghari.

Alexander a montré son soutien à Spears tout au long de sa bataille pour la tutelle. Même si son bref mariage avec Spears a eu lieu quatre ans avant l’établissement de la tutelle, Alexander a affirmé qu’il avait été dupé en acceptant l’annulation. « Ils m’ont dit que si je signais les contrats – l’annulation – ils me laisseraient moi et Britney continuer notre relation, et si nous ressentions la même chose dans six mois, ils nous donneraient un vrai mariage », a déclaré Alexander sur Toxic : Le podcast Britney Spears Story, rapporte Page Six. « Je n’avais donc aucune raison de croire le contraire. »