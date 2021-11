L’ex-mari de Jessica Simpson, Nick Lachey, dit qu’il ne lira jamais ses mémoires : « Je l’ai vécu »

Nick Lachey n’a aucun intérêt à lire les mémoires de Jessica Simpson car en ce qui le concerne, il a « vécu le livre » et cela pourrait entraîner un grave cas de déjà vu.

Le juge « Alter Ego », 41 ans, a déclaré à Andy Cohen sur « Radio Andy » de SiriusXM que même s’il savait que l’autobiographie de son ex-femme allait tomber, « vous serez choqué d’apprendre que je n’ai pas [read it] et je ne le lirai jamais », a-t-il déclaré.

« Voici le truc – évidemment, je savais que le livre allait sortir, mais j’ai vécu le livre », a ajouté le membre de 98 Degrees. « Je sais quelle est la vérité, donc je n’ai pas besoin de lire la version de quelqu’un dans une histoire. »

Dans la version de poche des mémoires de Jessica Simpson, « Open Book », elle écrit qu’elle a été blessée par Nick Lachey (à gauche) quittant sa femme, Vanessa Lachey (à droite), moins d’un an après la finalisation de leur divorce. (Photo de Rich Fury)

Lachey et Simpson, 41 ans, se sont mariés de 2002 jusqu’à leur séparation en 2006. Les deux ex se sont depuis remariés et partagent des enfants avec leurs conjoints actuels, Vanessa Lachey et Eric Johnson, respectivement.

« Je suis ravi d’être là où j’en suis dans la vie, et c’était il y a 20 ans, donc c’est honnêtement la dernière chose à laquelle je pense ces jours-ci, sauf quand quelqu’un en parle », a déclaré Lachey à Cohen, 53 ans. « Je comprends pourquoi les gens veulent demander, mais cela ne fait plus partie de ma vie que ce n’est même plus sur mon radar. »

« Elle fait son truc, et je fais le mien – et c’est comme ça que ça devrait être », a ajouté Lachey.

Jessica Simpson et Eric Johnson sont vus à « Jimmy Kimmel Live » le 29 janvier 2020 à Los Angeles, Californie. (Photo de RB/Bauer-Griffin/GC Images)

Dans la version de poche du « Livre ouvert » de Simpson, la chanteuse et magnat de la mode a déclaré qu’elle avait été blessée par la rapidité avec laquelle elle a déclaré que Lachey avait évolué lorsqu’il avait commencé à sortir avec sa femme actuelle moins d’un an après la finalisation de son divorce.

« Alors, Nick, tu es déjà avec un autre ? On dirait que tu as oublié l’amour que tu m’as parlé », a écrit Simpson. « Je suis attristé au-delà de l’imaginable. Seul dans le noir, sans personne à appeler le mien. »

Lachey a même déclaré à Us Weekly au moment de la sortie du livre en février 2020 que Simpson « n’avait pas tendu la main avant sa publication ».

Jessica Simpson et son ancien mari Nick Lachey sont vus lors des ESPY Awards 2005. Lachey a dit à Andy Cohen qu’il ne lirait jamais ses mémoires, « Open Book ». (Photo de Jon Kopaloff/FilmMagic)

En décembre 2020, l’actrice de « Dukes of Hazzard » a signé un accord avec Amazon Studios pour donner vie à son « histoire et son cœur » sur le petit écran.