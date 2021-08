L’ex-mari de Kelly Clarkson fait un changement de carrière surprenant au milieu d’un divorce

L’ex-mari de Kelly Clarkson, Brandon Blackstock, a fait un changement de carrière surprenant, au milieu de son divorce avec la chanteuse et animatrice de talk-show. Selon Radar Online, Blackstock a commencé à travailler comme éleveur dans le Montana, après sa sortie de l’industrie du divertissement. Il avait auparavant travaillé comme directeur musical, gérant la carrière de Clarkson, ainsi que d’autres grandes stars telles que Blake Shelton.

Ce nouveau rapport jette un éclairage contextuel sur un autre développement récent du divorce entre Clarkson et Blackstock. Il avait été révélé qu’un juge avait décidé que Blackstock devrait être financièrement responsable de la propriété du Montana, que l’ancien couple avait précédemment achetée ensemble. Dépenses pour la propriété du ranch à près de 81 000 $ par mois. Cela comprend l’hypothèque, l’assurance et les taxes. Le juge a déterminé que, puisqu’il s’agirait de la résidence principale de Blackstock, il devrait s’occuper de ces paiements.

« L’intimé a fait un choix très délibéré, qu’il a déclaré avoir prévu depuis longtemps, de changer de manière significative son mode de vie, passant principalement de son travail dans l’industrie de la musique et du divertissement à un travail dans une communauté agricole et un mode de vie impliqué dans le travail à temps plein dans un ranch et le bétail. “, a écrit le juge dans des documents – obtenus par Us Weekly – qui ont été déposés le 6 août. Le juge a ajouté que si Blackstock ne payait pas les frais d’entretien du ranch, Clarkson pourrait alors déposer une requête distincte demandant la vente. Cependant, jeudi, il a été rapporté que Clarkson avait reçu la propriété.

Selon Us Weekly, le chanteur de “Since U Been Gone” a qualifié la propriété de “fardeau financier” dans les documents juridiques déposés lundi. En plus d’être attribué au ranch, le juge a également confirmé l’accord prénuptial du couple. Cela a conduit Clarkson à commencer à accorder un certain nombre d’autres actifs. Blackstock aurait contesté le contrat de mariage mais a été fermé par la décision du juge.

Clarkson et Blackstock se seraient rencontrés pour la première fois en 2006, alors qu’il était marié à Melissa Ashworth. Blackstock partage deux enfants avec Ashworth : sa fille de 18 ans, Savannah, et son fils de 13 ans, Seth. Le couple a divorcé en 2012, la même année où il a commencé à sortir ensemble et s’est fiancé à Clarkson. Ils se sont mariés en 2013 et partagent deux enfants : une fille nommée River et un fils nommé Remington. Clarkson a demandé le divorce de Blackstock en juin.