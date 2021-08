L’ex-mari de la star de “Real Housewives” va se remarier après un divorce houleux

La star de Real Housewives of Orange County, Jim Edmonds, est un homme engagé. Son désormais fiancée, Kortnie O’Connor a annoncé la nouvelle via les réseaux sociaux avec un post montrant son nouveau diamant. “Cher journal, Il y a un mois, Jimmy m’a demandé de l’épouser de la manière la plus intime et la plus personnelle. J’ai dit oui ! Amour, Kortnie”, a-t-elle légendé sur l’image partagée sur Instagram selon Page Six.

Alors que l’ancien joueur de la MLB n’a pas encore partagé de photo ou de publication lui-même de l’actualité, il a partagé une douce publication au début de 2021 en janvier disant: “De temps en temps, quelqu’un apparaîtra dans votre vie et vous fera sourire. Vous faire rire et changer votre façon de penser. Ils vous feront vous demander pourquoi vous avez passé tant de temps à vous inquiéter du passé. Quand votre présent est si grand. Ils vous montreront ce qu’est le véritable amour. Quand vous y pensez n’a pas pu être atteint…”, a-t-il légendé.

“Ils vous montreront pourquoi vous réveiller du bon côté du lit. Parce qu’il n’y a pas de temps pour le mauvais côté. Ils vous tiendront la main, même lorsque les temps sont mauvais”, a-t-il poursuivi. “Cette femme a fait tout cela et plus encore, et m’a redonné confiance en moi. Bravo à toi mon amour… Je ne te remercierai jamais assez.”

Ce sera le quatrième mariage d’Edmonds. L’ancien athlète professionnel et O’Connor se sont rencontrés lors d’un plan à trois avec sa désormais ex-femme et star du RHOC, Meghan King Edmonds. Ce fut un processus de divorce incroyablement difficile pour l’ancien couple après qu’Edmonds ait été surpris en train d’envoyer des SMS à d’autres femmes alors que King était enceinte de leurs jumeaux Hart et Hayes Edmonds, 3. Les deux se sont séparés en octobre 2019 et ont finalisé leur divorce en mai 2021. Lorsqu’on a demandé à King ce que cela lui faisait de l’avoir derrière elle, elle a dit qu’elle avait appris à être “indépendante” depuis un certain temps maintenant depuis qu’ils se sont séparés et qu’elle y est habituée; cependant, c’était plus une porte fermée et un chapitre fermé à ce stade.

“Je ressens la même chose qu’avant qu’il ne soit finalisé”, a-t-elle déclaré. “Je pense que c’est comme une fermeture énergique, ce qui est important, mais je veux dire, j’apprends à être indépendant depuis que nous nous sommes séparés, depuis que le divorce a été déposé, et donc ça fait presque, je suppose, un an et la moitié maintenant.”