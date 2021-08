L’ex-mari de Marlene Favela lui envoie un surprenant message d’anniversaire

Cela dit, je ne peux toujours pas m’empêcher d’aimer la série Highlander. Donc, quand je dis que la plupart des films puent, ça vient d’un lieu d’amour. Je m’en voudrais de ne pas mentionner le film d’animation, Highlander: The Search for Vengeance, car celui-ci est plutôt bon. Mais je m’en tiens aux films d’action en […] More