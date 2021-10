L’ex-mari d’Ivana Trump, Rossano Rubicondi, est décédé à 49 ans

Ivana Trump pleure la perte de son ex-mari Rossano Rubicondi. Rubicondi était le quatrième mari d’Ivanka. Il est décédé après un an de maladie, rapporte People Magazine. Il avait 49 ans. Ivana a déclaré au média qu’elle ne gère pas bien sa mort, notant: « Je suis dévastée. » On ne sait pas de quelle maladie souffrait Rubicondi, car les détails sont encore flous.

La personnalité de la télévision italienne Simona Ventura a été l’une des premières à annoncer la mort de Rubicondi. Elle a partagé une photo d’elle avec Rubicondi sur Twitter, sous-titrant la photo, « Rossano… Merci pour le voyage que nous avons fait ensemble, pour les querelles, les pisse mais aussi les éclaircissements et les rires, si nombreux, que nous avons fait ensemble. bon voyage RiP. »

Rubicondi est originaire d’Italie. Il est né à Rome le 14 mars 1972 et a travaillé comme acteur, apparaissant dans des films tels que The Eighteenth Angel et The Golden Bowl.

Malgré la différence d’âge de 23 ans, Rubicondi et Ivanka semblaient très amoureux. Il a épousé Ivana, maintenant âgée de 72 ans, en avril 2008. Les deux sont sortis ensemble pendant six ans en se mariant. Ironiquement, l’ex-mari d’Ivana, Donald Trump, a organisé leurs noces, qui ont coûté 3 millions de dollars dans son complexe Mar-A-Lago à Palm Beach. La fille de Donald et Ivana, Ivanka Trump a été sa demoiselle d’honneur.

Ivana a parlé ouvertement des difficultés de leur union très médiatisée en raison de leur longue séparation, disant à People en 2009 : « Ce n’est pas un mariage 24h/24 et 7j/7, mais nous en profitons tous les deux ! »

Ils ont demandé le divorce moins d’un an après leur mariage, mais ils ont continué à sortir ensemble. Ils sont même apparus ensemble dans la version italienne de Danse avec les stars en 2018. Ivana dit qu’ils l’ont définitivement arrêté en 2009. « La relation vient de suivre son cours », avait-elle déclaré à l’époque. « Rossano passe beaucoup de temps en Italie et je passe beaucoup de temps à New York, Miami et St-Tropez, et il doit travailler. La relation à distance ne fonctionne vraiment pas. Nous avons passé un bon moment et nous sommes amis. La rupture était à l’amiable.

Mais Rubicondi n’était pas amer à propos de leur rupture, déclarant « Ivana est toujours de la famille pour moi », ajoutant qu’elle a « bon cœur… nous sommes très proches. J’ai un grand respect pour elle ».

La dernière fois que les deux ont été aperçus ensemble, c’était en se promenant dans la ville de New York au cours de l’été. Le Daily Mail a partagé les photos.