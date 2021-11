L’ex-Menudo était sur le point de se suicider et a révélé pourquoi

Ex-Menudo était sur le point de se suicider et a révélé pourquoi | INSTAGRAM

Il était l’ancien membre de Léger, Rawy Torres, qui malgré avoir fait partie de l’un des groupes musicaux les plus importants de tout le Mexique dans toute l’histoire du spectacle, a traversé l’un des moments les plus sombres de sa vie au cours duquel il a même essayé de se suicider.

Les célèbre Il a ouvert son cœur et a raconté ce qui s’était passé : « À un moment donné, j’ai vécu des moments de désespoir, dans ces moments d’anxiété, de dépression, des pensées viennent où nous n’apprécions pas la vie. Je ne critique personne », a-t-il commencé par dire dans l’émission ‘De première main’.

Le chanteur a également tenu à souligner la grande importance d’exprimer ce que vous ressentez et de ne pas vous approprier ces pensées pour éviter toute situation négative.

« Quand vous êtes dans cette situation, vous pensez » je vais me suicider « , ce n’est pas la pensée, même si si je le faisais, je parle de quelques moments où j’étais dans le noir. »

Torres assure également qu’il existe de nombreuses raisons pour lesquelles une personne peut prendre une décision aussi mauvaise que celle-ci et se souvient de l’un de ses anciens coéquipiers Anthony Galindo, qui a perdu la vie à cause d’une situation similaire.

« Dans ces moments d’obscurité où vous êtes très déséquilibré, il n’y a pas d’équilibre, votre esprit est abasourdi et c’est pourquoi nous ne pouvons pointer du doigt ou blâmer qui que ce soit, mais nous reconnaissons que ce n’est pas l’alternative. Il y a tellement de raisons de vivre, il faut regarder de côté ».

Ces mots dénotent la situation difficile qu’il a vécue et soulignent l’importance de la santé mentale, un sujet qui est à la mode ces derniers temps et qui fait l’objet d’un peu plus d’attention, mais sans lui donner l’importance nécessaire et qui pourrait sauver des milliers de vies. .

C’est ainsi que l’ancien membre de Menudo a avoué à quel point cette situation était si grave et qu’il aimerait ne jamais avoir vécu, mais que cela lui a laissé une grande leçon, je considère donc nécessaire de la partager avec nous.