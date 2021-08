L’ex-NFL QB Cutler dit qu’il se présente au conseil scolaire du comté de Williamson, dans le Tennessee .

in

D’anciens joueurs de football devenant politiciens, ce n’est pas nouveau.

De nombreux ex-joueurs de football ont été élus au Congrès ou aux assemblées législatives des États, et l’ancien porteur de ballon de la NFL Herschel Walker travaille sur une course au Sénat américain en Géorgie.

Mais avoir un joueur à la retraite de la NFL à courir pour un conseil scolaire local, comme l’ancien quart-arrière des Bears et de l’Université Vanderbilt Jay Cutler a tweeté jeudi qu’il prévoyait de le faire, est beaucoup moins courant.

Cutler a tweeté une photo du site Web du conseil scolaire du comté de Williamson, disant: «Faire des recherches sur le conseil scolaire. Cela ressemble à une campagne 2024 pour moi.

Il a ensuite tweeté: «Août 2024. J’ai besoin de 100 signatures et d’une pétition du comté. Je vais commencer à avoir John Hancocks aujourd’hui.

Interrogé sur sa plate-forme, Cutler a répondu : « du bon sens ».

Le comté de Williamson, situé au sud de Nashville, est devenu un sujet de discussion national cette semaine après une réunion houleuse du conseil scolaire qui comprenait un vote pour imposer des masques aux écoles primaires pour commencer l’année scolaire.

La réunion a inclus de nombreux cris et commentaires du public de chaque côté du problème, y compris le fondateur d’Outkick the Coverage et contributeur de Fox News, Clay Travis.

“Voici la vérité”, a déclaré Travis. «Nos enfants, de moins de 25 ans, ont 1 chance sur un million de mourir de COVID. Ils sont plus susceptibles d’être frappés par la foudre. Ils sont plus susceptibles de mourir de la grippe saisonnière. L’un d’entre vous a-t-il déjà rendu obligatoire le port du masque contre la grippe saisonnière ? Eh bien, honte à vous, car tous les enfants des écoles du comté de Williamson sont plus menacés par la grippe saisonnière que par COVID. »

Tennessee US Sen. Marsha Blackburn a répondu sur Twitter à une vidéo publiée par Travis de ses commentaires.

“Merci Clay et les dizaines de parents du Tennessee d’avoir défendu le bon sens. Pas de masques pour les enfants ! a-t-elle tweeté.

Travis a retweeté la déclaration de Cutler sur sa candidature au conseil scolaire en disant: “Vous avez mon vote.”

Une vidéo à l’extérieur de la réunion une fois celle-ci terminée montrait des groupes de parents entourant des véhicules et des chants et des forces de l’ordre demandant à ceux qui se tenaient à l’extérieur de rester sous contrôle.

“Nous savons qui vous êtes”, a déclaré un passant à un homme dans un véhicule dans une vidéo capturée par Matt Masters de Williamson Home Page. “Vous pouvez partir, mais nous vous trouverons.”

Le président Joe Biden a commenté la vidéo lors d’une conférence de presse jeudi, affirmant que les menaces visaient les médecins et les infirmières.

“Nos travailleurs de la santé sont des héros”, a déclaré Biden. « Ils étaient les héros avant qu’il n’y ait un vaccin. Beaucoup d’entre eux ont donné leur vie en essayant d’en sauver d’autres. Et ils redeviennent des héros avec un vaccin. Ils font de leur mieux pour prendre soin des personnes qui refusent de se faire vacciner. »