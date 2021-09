L’ex-NFL QB lève les sourcils avec des tweets étranges de Jameis Winston

in

L’ancienne star de la NFL, Robert Griffin III, a fait un commentaire étrange à propos de Jameis Winston après que le quart-arrière ait mené les Saints de la Nouvelle-Orléans à une victoire convaincante sur les Packers de Green Bay dimanche.

Winston a lancé cinq passes de touché lors de la victoire 38-3 contre les Packers. Griffin, qui est actuellement analyste ESPN, a fait une suggestion.

“Après avoir battu Aaron Rodgers et les Packers, Jameis Winston demande maintenant des réunions stratégiques avec les Saints Bras et exige que 5 pattes de crabe, 1 pour chaque touché qu’il lance, soient placées dans son casier tous les jours pour consommation depuis qu’il a mangé un W”, Griffin tweeté, faisant référence à l’incident de vol à l’étalage de Winston en 2014.

Il a ensuite ajouté que Watson peut “exiger ce qu’il veut” après sa performance.

Griffin a ensuite fait un autre commentaire étrange.

“Pouvez-vous voir comment Jameis prouve que les sceptiques ont tort et éteint les lumières fait que QUAND il sera payé, il sera accusé d’avoir volé de l’argent qui lui a été gagné et qui lui a été donné, tout comme il a été accusé d’avoir volé des pattes de crabe qui lui ont été données à cause de son jeu à FSU ?” il a écrit.

L’ancien quart-arrière de Washington a reconnu qu’il faisait face à des réactions négatives dans ses mentions sur Twitter au sujet des remarques de Winston.

Winston était 14 pour 20 avec 148 verges et une poignée de touchés. Selon l’émission FOX, Winston avait le moins de verges lancées pour un quart-arrière avec cinq passes de touché ou plus depuis 1948. Il a fait tout cela dans une énorme victoire pour commencer la saison 2021.

Juwan Johnson a réussi deux des cinq touchés. Il a terminé avec trois attrapés pour 21 verges. Deonte Harris a marqué et a réussi deux attrapés pour 72 verges. Chris Hogan a réussi un touché de 10 verges, son seul de la journée et Alvin Kamara a réussi trois attrapés pour 8 verges avec un score et a terminé avec 83 verges au sol en 20 courses.

Winston a été nommé quart partant après avoir battu Taysom Hill pour le poste. Il n’avait pas joué le rôle de titulaire depuis qu’il était avec les Buccaneers de Tampa Bay en 2019.