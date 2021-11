L’ex-NFL RB Zac Stacy brutalise l’ex-GF devant son fils de 5 mois, vidéo terrifiante

Lire du contenu vidéo

Ancien demi offensif de la NFL Zac Stacy a brutalement attaqué la mère de son enfant, la frappant à la tête avant de la claquer contre une télévision alors que leur fils de 5 mois était assis à quelques mètres… et l’incident terrifiant a été filmé.

TMZ Sports a appris … que l’altercation inquiétante s’est produite samedi au domicile de l’ex-petite amie de Stacy, 30 ans, en Floride.

On nous dit que Stacy est devenue furieuse et agressive avec son ex lors d’une dispute … et c’est à ce moment-là que la vidéo montre l’ancien choix de 5e ronde se balançant à sa tête avant de la tirer d’un canapé, la jetant à travers la pièce et dans le téléviseur.

La télévision tombe alors sur la femme alors qu’elle essaie de calmer Stacy… mais il lui jette un objet et se précipite dans un coin.

Tout au long de la vidéo, vous pouvez entendre la femme suppliant Stacy d’arrêter.

On nous dit que la femme a appelé les flics immédiatement après l’altercation, mais Stacy a fui les lieux avant que les forces de l’ordre ne puissent arriver.

On nous a également dit que la femme avait demandé une ordonnance d’interdiction pour elle et son fils, mais nous n’avons pas encore confirmé cela avec la police.

Dans les documents, l’ex de Stacy affirme que le joueur de football est venu chez elle vers 14 heures samedi … pour voir son fils.

Pendant son séjour là-bas, elle prétend qu’il est entré dans une rage violente et jalouse.

« Il m’a donné plusieurs coups de poing à la tête ! Je l’ai supplié d’arrêter parce que le bébé était sur le canapé à quelques mètres de l’endroit où il m’a frappé », a écrit la femme dans la demande d’ordonnance d’interdiction.

Elle a poursuivi… « Il m’a ensuite soulevée et m’a jetée dans ma télé. La télé a commencé à tomber et il s’est retourné pour s’assurer que je ne me levais pas. Alors que je m’allongeais sur le sol, il a commencé à me crier dessus, me disant moi, je suis destructeur. Il m’a ensuite soulevé du sol et de mes pieds et de mon corps m’a plaqué contre le siège gonflable de notre fils. «

C’est à ce moment-là que l’ex de Stacy dit que le RB a dit « Je t’aime » à leur petit garçon et s’est enfui.

Dans l’ordonnance restrictive, la femme dit « Je crains pour ma vie et celle de mes enfants ».

La femme dit qu’elle s’est rendue à l’hôpital… où elle a été soignée pour une possible blessure à la tête, ainsi que des bosses et des ecchymoses.

Stacy a été repêchée de Vanderbilt par St. Louis en 2013 … et a joué 2 saisons pour les Rams.

Il a rejoint les Jets de New York en 2015… et n’est plus dans la ligue depuis.

Nous avons contacté Stacy et son avocat … mais jusqu’à présent, aucun mot en retour.