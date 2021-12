L’ex-NFLer Vincent Jackson diagnostiqué avec CTE, Widow s’exprime [VIDEO]

Vincent Jackson (Photo de Don Juan Moore/.)

* La veuve de l’ancien receveur de la NFL Vincent Jackson parle de son diagnostic de CTE de stade 2 après son décès en février.

Jackson a été retrouvé mort le 15 février au Homewood Suites de Brandon, en Floride, cinq jours après que sa famille eut signalé sa disparition. Il avait 38 ans.

Le médecin légiste du comté de Hillsborough a déclaré que l’ancien receveur de la NFL était décédé des suites d’une consommation chronique d’alcool, rapporte SI. La manière de sa mort était «naturelle». Le rapport intervient quelques jours après que la Concussion Legacy Foundation a confirmé que Jackson avait reçu un diagnostic d’encéphalopathie traumatique chronique de stade II, ou CTE, la maladie cérébrale progressive associée à un traumatisme crânien répété.

« Vincent a consacré une grande partie de sa vie à aider les autres », a déclaré Lindsey Jackson, veuve de Jackson et mère de ses quatre enfants. « Même lors de son décès, je sais qu’il voudrait continuer ce même héritage. »

Vincent a joué au football pendant 23 ans. Après sa mort, sa famille a fait don du cerveau de Jackson pour étude.

« Vincent Jackson était un géant brillant, discipliné et doux dont la vie a commencé à changer au milieu de la trentaine. Il est devenu déprimé, avec une perte de mémoire progressive, des difficultés à résoudre des problèmes, de la paranoïa et finalement un isolement social extrême », a déclaré le Dr. Anne McKee, chef de la neuropathologie du VA Boston Healthcare System, a déclaré.

« Que son cerveau ait montré le stade 2 du CTE ne devrait plus nous surprendre ; ces résultats sont devenus monnaie courante », a ajouté le médecin. « Ce qui est surprenant, c’est que tant de joueurs de football sont morts avec CTE et si peu est fait pour rendre le football, à tous les niveaux, plus sûr en limitant le nombre de coups subconcussifs répétitifs. »

Vincent présentait des symptômes de CTE après sa dernière saison dans la NFL, selon sa femme.

« Tout son plan dans la NFL était de s’organiser pour ne pas avoir ces luttes », a déclaré Lindsey dans une interview avec le NY Times. « Il avait tout fait pour mettre en place une retraite gracieuse du football, a-t-elle déclaré, ajoutant: « Ce n’est pas la fin qu’il voulait. »