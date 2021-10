L’ex-pal de Kevin Hart, JT Jackson, obtient l’accusation finale abandonnée dans le scandale de la sex tape

Lire du contenu vidéo

@kevinhart4real / Instagram

Kevin Hartmet enfin son vieux scandale de sex tape totalement dans son rétroviseur … maintenant que son ancien ami, JT Jackson, a été innocenté de tout acte répréhensible dans l’affaire.

Kevin a posté une vidéo annonçant la bonne nouvelle pour Jackson, affirmant qu’il ne pouvait pas parler de l’affaire auparavant car la procédure judiciaire était toujours en cours. Il admet : « Je suis heureux que ce chapitre de ma vie soit terminé. Je suis heureux que nous puissions mettre un point sur cette phrase. »

C’est une grande victoire pour Jackson, que Kevin croyait avoir essayé de lui extorquer sur la vidéo de 2017 enregistrée dans une chambre d’hôtel de Las Vegas. Jackson avait fait l’objet de 4 chefs d’accusation : tentative d’extorsion, tentative de dissimulation et de vente de biens volés, utilisation non autorisée d’une pièce d’identité personnelle et vol d’identité.

Les les 3 premiers avaient été abandonnés, en raison de preuves insuffisantes, en 2019 … et maintenant, l’accusation finale pour le vol d’identité a suivi le même chemin.

Kevin dit qu’il met tout le gâchis derrière lui et passe à autre chose, et nous sommes sûrs que Jackson est heureux de pouvoir faire de même.