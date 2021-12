L’ex-partenaire de Khloe Kardashian, Tristan Thompson, attendrait le bébé n°3 avec un entraîneur personnel

Tristan Thompson attend le bébé n°3 avec un entraîneur personnel du Texas, selon le Daily Mail. Thompson, une star de la NBA et l’ex-partenaire de Khloe Kardashian, attend un petit garçon avec Maralee Nichols et poursuit maintenant Thompson pour une pension alimentaire pour enfants. Le Daily Mail rapporte que Nichols, 31 ans, doit donner naissance à son petit garçon vendredi.

Les documents judiciaires obtenus par Daily Mail indiquent que le bébé a été conçu à Houston, au Texas, lors des célébrations du 30e anniversaire de Thompson en mars. Il indique également que Thompson, qui joue actuellement pour les Sacramento Kings, reconnaît avoir eu des relations sexuelles avec Nichols à plusieurs reprises dans un hôtel après que le couple ait assisté à une fête ensemble. Thompson, 30 ans, affirme que cette nuit-là était la seule fois où il était intime avec Nichols. Cependant, les avocats de Nichols soutiennent que l’affaire a commencé « cinq mois » avant les célébrations de son 30e anniversaire. Nichols se serait rendu en Californie à plusieurs reprises, et l’affaire s’est poursuivie après qu’elle soit tombée enceinte. Elle vit maintenant à Los Angeles.

« Quand nous sommes arrivés dans ma chambre d’hôtel, nous avons immédiatement eu des rapports sexuels », a déclaré Thompson dans les documents. [Nichols] initié notre contact sexuel et ne s’est jamais opposé à ce que nous ayons des rapports sexuels. Elle était très éveillée et consciente et ne montrait aucun signe qu’elle était autre qu’une participante volontaire à nos activités sexuelles.

« Nous n’avons pas bu dans ma chambre d’hôtel et la pétitionnaire n’était pas ivre. Après avoir eu des rapports sexuels, la pétitionnaire m’a spécifiquement demandé si elle pouvait passer la nuit parce que c’était mon ‘anniversaire spécial’ comme elle l’appelait. Je lui ai dit que je devais le faire se lever tôt le matin mais elle a dit que ce ne serait pas un problème pour elle. Après avoir eu des rapports sexuels, nous nous sommes couchés.

Daily Mail révèle que Kardashian est mentionnée dans la déclaration de Thompson, qui a été signée le 5 août et dit qu’elle est l’ex-petite amie de Thompson et le mois de son enfant True. Thompson a également un fils nommé Prince Tompson avec l’ex mannequin Jordan Craig. Kardashian a rompu avec Thompson en juillet après avoir appris qu’il avait été vu entrer dans une pièce avec trois femmes lors d’une fête à Beverly Hills.

« Je veux dire, je lui fais vraiment confiance en tant qu’ami et toutes ces choses… Ce que j’ai besoin de découvrir, tout vient à ma rencontre », a déclaré Kardashian lors d’une émission de réunion L’incroyable famille Kardashian. « J’ai juste besoin de faire confiance et de me concentrer sur aujourd’hui et d’aller au jour le jour. Je ne peux pas trop m’inquiéter de tout le reste. Je connais la croissance et le travail qu’il a accompli. Je connais toute l’aide qu’il a et la constante les efforts qu’il fait chaque jour et à quel point il s’est battu pour revenir avec moi actuellement. Je ne comprends pas pourquoi quelqu’un traverserait tout cela s’il n’était pas vraiment sérieux. «