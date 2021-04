L’ex-petit ami de Hayden Panettiere passera 45 jours en prison pour une affaire de violence domestique ⋆ .

WENN

Mis à part la peine de prison, Brian Hickerson est condamné à quatre ans de probation formelle après avoir plaidé sans contestation à deux accusations de crime d'avoir blessé un conjoint / cohabitant / petite amie / parent de l'enfant.

Hayden PanettiereL’ex-petit ami de son père passera bientôt son temps derrière les barreaux. Deux ans après avoir été arrêté pour violence domestique lors d’une dispute avec le “Nashville», L’actrice Brian Hickerson a été condamnée à 45 jours de prison.

Le mardi 20 avril, le jeune homme de 31 ans n’a pas contesté deux accusations de crime pour avoir blessé un conjoint / cohabitant / petite amie / parent d’un enfant. Outre la peine de prison, le bureau du procureur du district de Los Angeles a déclaré à PEOPLE qu’il avait été condamné à quatre ans de probation formelle, à 52 cours de violence domestique, à une ordonnance de protection de cinq ans et à 500 dollars de dédommagement. Il commencera à purger sa peine le 7 mai.

Brian a été arrêté pour la première fois pour violence conjugale en mai 2019. À ce moment-là, il aurait «volontairement infligé des blessures corporelles entraînant un état traumatique à Hayden P.». Cependant, il a été libéré sous caution et l’affaire a été abandonnée en septembre de la même année parce que le bureau du procureur du comté de Los Angeles «n’a pas pu poursuivre parce que nous ne pouvions pas obtenir de témoin important».

Brian a de nouveau été arrêté en février 2020 à Jackson, Wyoming. Il a été giflé de deux chefs d’accusation de coups et blessures domestiques et d’ingérence avec un flic. Selon des documents juridiques obtenus par TMZ, il aurait frappé Hayden «d’un poing fermé sur le côté droit de son visage».

En juillet 2020, Brian a été arrêté sur une plainte pour violence domestique à huit chefs d’accusation. Cela est venu après que Hayden l’ait signalé à la police pour plusieurs incidents présumés impliquant des violences domestiques extrêmes contre elle au cours de leur histoire d’amour de 18 mois. Il a cependant plaidé non coupable des accusations.

À la suite de son arrestation en juillet, Hayden a déclaré dans un communiqué: «Je dis la vérité sur ce qui m’est arrivé avec l’espoir que mon histoire permettra aux autres dans des relations abusives d’obtenir l’aide dont ils ont besoin et qu’ils méritent.» Elle a ajouté: «Je suis prête à faire ma part pour que cet homme ne fasse plus jamais de mal à personne. Je suis reconnaissant pour mon système de soutien, qui m’a aidé à trouver le courage de retrouver ma voix et ma vie.