L’ex-petit ami de la star de ‘NCIS’ allègue de nouveaux détails dans la plainte pour meurtre dans une prison faite par l’ex-mari

Un homme qui prétend être sorti avec l’ancien NCIS: la star de la Nouvelle-Orléans, Zoe McLellan, a partagé plus de détails présumés sur McLellan, qui est maintenant recherché dans le comté de Los Angeles pour des accusations d’enlèvement, de privation de garde d’enfants et de vol d’enfants. L’ex-mari de McLellan, Jean-Pierre “JP” Gillain, affirme également que McLellan l’a accusée à tort d’avoir agressé sexuellement leur fils de 8 ans, Sebastian Gillain. Gillain a également accusé McLellan d’avoir comploté pour le faire tuer alors qu’il était derrière les barreaux.

Gillain a été arrêté en janvier 2020 pour viol au premier degré et crime aggravé contre nature. Les charges ont finalement été abandonnées en raison d’un manque de preuves, mais pas avant que Gillain ait passé quatre mois en prison. Au cours de ces quatre mois, Charlie Barber est sorti avec McLellan, a-t-il déclaré à Radar Online. Barber a partagé des photos de lui-même avec McLellan et Scott Bakula lors d’une soirée de clôture NCIS: La Nouvelle-Orléans en 2016, notant qu’il avait rencontré McLellan pour la première fois lorsqu’il était le remplaçant de Bakula. Ils n’étaient que des connaissances à l’époque, mais ils se sont reconnectés en octobre 2019, après que McLellan a publié sur sa campagne Believe The Child, qu’elle a commencée après avoir parlé de ses allégations contre Gillain. Barber prétend qu’il a ” tendu la main ” à McLellan et lui a proposé de l’aider puisqu’il a lui-même un jeune fils. Au cours des prochains mois, la relation avec McLellan est devenue romantique, a déclaré Barber à Radar Online.

Zoe McLellan avec Scott Bakula sur NCIS : La Nouvelle-Orléans. (Photo : Skip Bolen/CBS via .)

“J’ai un petit garçon du même âge”, a expliqué Barber. “Elle a pensé que ce serait une bonne idée pour Sebastian d’avoir quelqu’un autour de lui parce qu’elle ne l’a pas laissé sortir de la maison. Il n’est pas sorti pour faire quoi que ce soit. Aucun des deux ne voulait quitter son appartement parce qu’elle a dit le père, JP, leur ferait du mal.” en janvier 2020, les deux ont commencé à se voir davantage, au moment où Gillain a été arrêté. Pendant ce temps, McLellan a commencé à demander à Barber s’il connaissait quelqu’un dans le système pénitentiaire. Il connaissait un gardien de prison, qu’il a ensuite mis en relation avec McLellan. Mais le gardien a appelé plus tard Barber pour lui dire de “s’éloigner” de l’actrice. Gillain a précédemment déclaré à Radar Online qu’un ancien agent de correction lui avait dit que sa vie était en danger parce que McLellan avait demandé au gardien de faire tuer Gillain.

Barber a affirmé qu’il y avait eu plusieurs moments étranges pendant qu’il connaissait McLellan. “Zoe disait à Sebastian presque constamment: ‘Tu es un garçon si courageux pour avoir dénoncé ton père.’ Comme, encore et encore. Il l’a simplement ignoré. Il n’a rien dit », a déclaré Barber. « Soi-disant, chaque nuit, Sebastian se réveillait avec de mauvais rêves, pensant que son père venait les tuer. Eh bien, je suis resté là-bas Dieu sait combien de nuits, et cela n’est jamais arrivé, même pas une fois. McLellan a fait d’autres déclarations sur les choses que Sebastian a dites à propos de son père, mais Barber prétend qu’il n’a jamais entendu Sebastian dire ces choses lui-même. McLellan a également dit à Barber qu’elle était psychique et bipolaire, a-t-il affirmé, bien qu’il ait noté qu’il ne l’avait jamais vue prendre des médicaments ou suivre une thérapie.

Barber a déclaré qu’il avait eu des contacts avec McLellan pour la dernière fois fin 2020. McLellan et Sebastian sont connus pour la dernière fois comme vivant à River Ridge, en Louisiane, et sont toujours portés disparus. Barber pense qu’ils sont toujours en vie et craint pour la sécurité de Sebastian.

“Je pense que si elle était coincée et savait qu’elle était sur le point d’être attrapée, dans ce cas, j’aurais peur parce que je ne sais pas ce qu’elle ferait”, a-t-il déclaré à Radar Online. “Parce qu’elle m’a déjà dit : ‘Il ne devra en aucun cas passer un autre jour avec son père.’ Et la façon dont elle l’a dit était différente. C’était – elle le pensait. “

McLellan a joué le rôle de l’agent Meredith Brody dans NCIS: New Orleans de 2014 à 2016, et est également apparu dans trois épisodes croisés avec le NCIS original. Ses autres crédits incluent Suits, Designated Survivor et un épisode de Law & Order: Special Victims Unit. Son crédit le plus récent est le film Lifetime Is My Daughter Really Dead?.