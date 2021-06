L’ex-petite amie de Drake Bell dit avoir été agressée par le chanteur – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

in

Le 4 juin, il est apparu que Drake Bell avait été arrêté aux États-Unis pour des crimes contre des mineurs tels que le partage de matériel préjudiciable contre ses victimes apparentes et leur mise en danger.

Après la diffusion de la nouvelle, Jimi Ono, l’ancienne petite amie de l’acteur en a également parlé.

Grâce à TikTok, Melissa Lingfelt, mieux connue sous le nom de Jimi Ono, a déclaré qu’en 2006 et 2009, années au cours desquelles elle avait eu une relation avec Drake Bell, la chanteuse l’avait agressée physiquement et verbalement, ce qu’elle avait précédemment assuré. Et maintenant, après l’arrestation de l’acteur, Jimi Ono a évoqué les violences qu’il a subies avec son ex-petit ami.

La jeune femme a mentionné qu’elle avait 16 ans lorsqu’elle a commencé une relation avec le chanteur et qu’elle a décidé d’aller vivre avec lui, mais qu’un an après leur relation la violence a commencé.

“Ce n’est qu’environ un an que la violence verbale a commencé, et quand je dis violence verbale, imaginez le pire type de violence verbale que vous puissiez imaginer et c’est ce que j’ai subi”, a-t-il déclaré.

Jimi Ono a assuré qu’après l’agression verbale, l’acteur a commencé par l’agression physique et a raconté l’occasion où Drake Bell l’a traînée dans les escaliers de sa maison.

«Il m’a traîné dans les escaliers jusqu’à notre maison, m’a frappé au visage à chaque pas sur la route. J’ai des photos de ça.

Jimi Ono a également partagé d’autres vidéos sur TikTok où il montrait que des filles l’avaient approchée et lui avaient envoyé un message pour lui dire qu’elles avaient également été victimes de Drake Bell lorsqu’elles étaient mineures.

L’ex-petite amie de Drake Bell a montré des captures d’écran où une fille l’a remercié d’avoir parlé de la violence qu’il a subie à côté du protagoniste de “Drake et Josh” et lui a assuré qu’un de ses amis avait eu des relations sexuelles avec le chanteur quand il avait 20 ans. et son amie 15.

À la suite de l’arrestation de Drake Bell, il a été annoncé qu’il était condamné à une amende de 2 500 $. Comme si cela ne suffisait pas, une injonction a été émise avec les victimes présumées.

Ce n’est pas la première fois que l’acteur est arrêté, puisqu’il a également été arrêté puis relâché pour un incident survenu le 1er décembre 2017.

Informations de : Millénium