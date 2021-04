L’ex-petite amie de Kyrie Irving déclare homosexuelle: “Tout le monde le savait sauf moi”

Le chanteur américain Kehlani Parrish, qui avait une relation controversée il y a cinq ans avec la star de la NBA Kyrie Irving, a fait sa confession la plus intime en avouant publiquement que est gay. L’artiste avec un père afro-américain et une mère “majoritairement blanche, espagnole et amérindienne”, a publié une vidéo sur ses profils sur TikTok et Twitter annonçant une nouvelle qui n’a pas surpris la famille et les amis: “Je sais enfin que je suis lesbienne. Je suis gay, gay, gay“, s’exprime-t-il.

La star du R&B de 25 ans a reconnu que lorsqu’elle a révélé ce qu’elle considérait comme un secret des plus personnels, la réaction de ses proches lui a fait comprendre qu’elle avait en fait été la dernière à le savoir. “Je sais enfin que je suis gay. Et ils m’ont dit: ‘Nous savons», avoua-t-il.« Non! Je voulais qu’ils tombent par terre et disent: «Félicitations! Nous n’avions aucune idée », a-t-il plaisanté. Mais à son grand étonnement, ce n’était pas comme ça, il vivait dans ce qu’ils décrivaient comme un placard en verre:«Tu étais le seul à ne pas savoir. Le placard était en verre“.

La chanteuse était mère il y a un peu plus de deux ans avec la guitariste Javie Young-White, curieusement après s’être déclarée queer. Désormais, Kehlani se déclare ouvertement lesbienne et avec la ferme conviction d’élever sa petite fille dans un environnement sans préjugés et entourée de personnes aux identités sexuelles différentes. En outre, il reconnaît avoir obtenu un grand soutien de ses partisans: “Je n’avais pas vraiment besoin de sortir du placard dans ma vie privée (…). Ce n’est pas comme si je marchais dans la rue et que les gens me regardaient et disaient: “ Oh, je parie que c’est bizarre. Ou je parie qu’il aime les femmes », dit-il.

Une relation avec Kyrie Irving avec une tentative de suicide

En 2016, alors que le joueur jouait pour les Cleveland Cavaliers, les protagonistes médiatiques Ils avaient une relation qui a fait les gros titres dans les principaux médias tabloïds aux États-Unis.. Et ce n’est pas pour moins, car l’histoire d’amour a été endommagée par plusieurs scandales importants. Mais le plus surprenant, c’est que la situation est devenue si intenable pour la jeune femme qui a tenté de se suicider en raison du harcèlement et des pressions qu’elle a subis sur les réseaux sociaux.

Instagram: @kehlani

Et c’est que de nombreux internautes l’ont accusée d’avoir commis une infidélité contre l’athlète après son ex, le rappeur Jahron Anthony Brathwaite connu sous le nom de PartyNextDoor, a posté une photo des deux au lit. “Après toutes ces manigances, le chanteur de R&B est de retour dans mon lit“, a-t-il écrit pour accompagner une image dans laquelle l’artiste a été reconnue par l’un de ses tatouages.

“Ne croyez pas les blogs que vous lisez. Personne n’a été trompé et je ne suis pas une mauvaise personne. C’est un malentendu. Aujourd’hui, je n’avais aucune envie de voir demain, mais Dieu m’a sauvé et pour cela je dois être reconnaissante”, at-elle a écrit de l’hôpital.