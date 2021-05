L’ex-petite amie de Matt Gaetz aurait coopéré avec le gouvernement fédéral ⋆ .

représentant Matt Gaetz (R-FL) traverse un mois terrible, horrible, très mauvais, et ça ne fait qu’empirer.

Lundi dernier, son ami et ancien «ailier», ancien percepteur des impôts du comté de Seminole Joel Greenberg, a plaidé coupable à 6 accusations criminelles dans un superbe accord de plaidoyer de 86 pages devant un tribunal fédéral d’Orlando, en Floride. Dans l’accord, Greenberg a admis avoir payé pour des relations sexuelles avec une fille mineure, lui donner des drogues illégales, et aussi «introduire[ing] le mineur à d’autres hommes adultes, qui se livraient à des actes sexuels commerciaux »avec elle.

L’identité des autres «hommes adultes» impliqués a fait l’objet de nombreuses spéculations, de nombreux observateurs politiques s’interrogeant ouvertement sur l’implication de Gaetz.

Vendredi, CNN rapporte que l’ex-petite amie de Gaetz – qui n’a pas été nommée publiquement dans les médias – coopère avec les procureurs fédéraux concernant l’enquête sur le trafic sexuel du membre du Congrès.

L’ex-petite amie est un ancien membre du personnel de Capitol Hill qui connaît Gaetz depuis 2017. CNN’s Paula Reid fait remarquer à Jake Tapper que cette femme a été «considérée comme un témoin critique» parce que la période pendant laquelle elle a connu Gaetz «est vraiment critique dans l’enquête visant à déterminer s’il a eu des relations sexuelles avec une mineure».

“Les enquêteurs espèrent également qu’elle pourra les aider à comprendre la pertinence de ces centaines de transactions sur lesquelles ils ont obtenu des enregistrements, y compris celles qui sont prétendument des paiements pour des relations sexuelles”, a poursuivi Reid, faisant référence aux enregistrements rapportés de Venmo et d’autres applications de paiement numérique qui ont montré de l’argent échangé entre Gaetz, Greenberg et certaines des femmes qui auraient été impliquées.

Il n’a pas été confirmé si l’ex-petite amie a encore officiellement signé un accord de coopération formel. Son avocat a refusé de commenter, tout comme un porte-parole du ministère de la Justice, a déclaré Reid.

L’accord sur le plaidoyer de Greenberg l’obligeait à coopérer pleinement avec les enquêteurs fédéraux concernant d’éventuels crimes connexes commis par toute autre personne et à remettre toute preuve pertinente. Reid a rapporté que CNN avait appris que Greenberg avait apparemment déclaré aux enquêteurs que Gaetz avait eu des contacts sexuels avec une fille de 17 ans.

Ni Gaetz ni aucun autre homme potentiellement impliqué ne sont nommément mentionnés dans l’accord de plaidoyer, et Gaetz a fermement nié tout acte répréhensible. Le porte-parole de Gaetz a attaqué la crédibilité de Greenberg en tant que criminel reconnu et parce que l’un des crimes qu’il a commis impliquait d’accuser à tort un enseignant du comté de Seminole d’inconduite sexuelle avec un élève mineur.

La décision de savoir si et quand déposer des accusations «incombera aux procureurs de la section de l’intégrité publique du ministère de la Justice», a déclaré Reid, qui devrait «prendre un certain temps» car ils «recueillaient encore des preuves et devront tout évaluer. qu’ils se sont réunis pour décider s’ils en ont ou non assez pour une mise en accusation et pour porter plainte. »

Regardez la vidéo ci-dessus, via CNN.

