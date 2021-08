L’ex-petite amie de R. Kelly affirme qu’il l’a forcée à manger des excréments et à se salir le visage 10z viral

in

R. Kelly au tribunal (.)

*R. Kelly Le procès pour crimes sexuels dans une salle d’audience de Brooklyn continue de se dérouler avec des témoignages explosifs de témoins et d’accusateurs.

L’une des victimes présumées de R. Kelly s’est effondrée à la barre lundi alors qu’elle se souvenait des abus qu’elle avait subis au cours de leur relation de cinq ans, rapporte The Daily Beast. La femme, identifiée comme « Jane », avait 17 ans lorsqu’elle a rencontré Kelly après l’un de ses concerts à Orlando, en Floride. Au cours de leur relation, elle a vécu avec le chanteur et ses petites amies à Atlanta et à Chicago, et a été punie chaque fois qu’elle enfreignait ses «règles».

La femme a décrit comment Kelly l’a forcée à se faire avorter en 2017, lui a fait manger des excréments et lui a donné l’herpès.

« Cet homme m’a volontairement donné quelque chose qu’il savait qu’il avait eu. Qu’il aurait pu contrôler », a déclaré Jane sur le stand, alors que Kelly était assise sans émotion, selon le rapport.

LIRE LA SUITE: R. Kelly a épousé Aaliyah pour l’empêcher de témoigner sur leur relation sexuelle

Voici plus de The Daily Beast:

S’effondrant sur le stand, Jane a expliqué qu’elle et les autres petites amies résidantes étaient obligées de respecter les règles strictes de Kelly, notamment porter des vêtements amples et se détourner des hommes qui entraient dans les ascenseurs. Pour garantir leur silence et leur loyauté envers Kelly, elle a déclaré qu’ils étaient obligés d’écrire au moins quatre fausses lettres chaque année affirmant qu’ils avaient volé de l’argent ou avaient été agressés par des membres de leur famille.

“Ils devaient essentiellement nous exploiter pour le protéger”, a-t-elle expliqué.

Jane a déclaré qu’elle avait également été forcée d’enregistrer des vidéos humiliantes d’elle-même en guise de punition, y compris une où elle devait s’étaler des excréments sur le visage et les mettre dans sa bouche. Après avoir filmé la vidéo dégradante, Kelly lui aurait dit qu’elle “n’était pas assez dedans” et qu’elle “devrait le refaire”. Jane a dit qu’elle avait refusé.

“Il avait mentionné des règles… des protocoles que je devrais respecter en sa présence”, a déclaré Jane lundi, ajoutant qu'”il voulait que je l’appelle papa”.

“Il contrôlait chaque fois que nous étions intimes”, a-t-elle ajouté plus tard. “Il m’a dit de faire des allers-retours et c’est ce que je devrais faire jusqu’à ce qu’il me donne une autre direction.”

R. Kelly est accusé d’avoir abusé sexuellement d’au moins six femmes et filles, dont quatre étaient mineures lorsqu’il a eu un premier contact sexuel avec elles. Il fait face à des accusations de racket basé sur l’enlèvement, l’exploitation sexuelle d’enfants et le travail forcé. Il est également accusé d’avoir transporté ses victimes présumées à travers les frontières de l’État à des fins sexuelles, une violation de la loi Mann.