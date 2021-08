L’ex-petite amie du prince Harry a «décidé d’y aller» après le mariage de Kate et William | Royale | Nouvelles

Le duc de Sussex a épousé sa femme et la mère de ses enfants, Meghan Markle, il y a trois ans. Cependant, avant de la rencontrer, il a fréquenté la femme d’affaires zimbabwéenne Chelsy Davy pendant environ sept ans.

Harry connaissait son ex-petite amie depuis l’école, mais selon un expert royal, elle a arrêté quand elle a réalisé que la vie royale n’était pas pour elle.

L’auteur royal Robert Lacey a expliqué comment le mariage du duc et de la duchesse de Cambridge en 2011 peut avoir mis les choses en perspective pour l’ancien amour de Harry.

Il a écrit dans son livre Battle of Brothers : “En 2011, après plus d’allées et venues, elle a finalement décidé d’y aller – et c’est, ironiquement, le mariage grandiose et glorieux de Kate et William ce printemps qui l’a fait pour elle.

“Selon un ami, elle a dit à Harry qu’elle ne pourrait jamais faire les scarifications qu’elle avait vu Kate faire, en particulier lorsqu’il s’agissait de façonner sa vie autour de l’attention incessante de la presse.”

Après leur rupture, Harry a rencontré le mannequin Cressida Bonas en 2012 et est sorti avec elle jusqu’en 2014.

Mais selon M. Lacey, le style de vie royal de Kate et William lui a fait comprendre qu’elle ne voulait pas non plus des fonctions royales.

M. Lacey a affirmé que Mme Bonas avait été “effrayée” par la tournée royale du couple royal en Australie.

Il dit: “Une actrice montante, Cressida n’a pas apprécié les remarques critiques qu’elle pouvait entendre des gens dans son dos lorsqu’elle marchait dans la rue à Londres – elle a estimé que la renommée de sa relation la mettait” dans une boîte “.

“En 2014, on a dit qu’elle avait été ‘complètement effrayée’ après avoir regardé la couverture télévisée de William et Kate en tournée en Nouvelle-Zélande avec le bébé George – ce n’était pas ainsi qu’elle voudrait profiter de son fils de huit mois, expliqua-t-elle avec regret à Harry.”

Les deux anciens partenaires de Harry ont assisté à son mariage en 2018 avec Meghan Markle.

Le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé leur intention de quitter leurs fonctions royales l’année dernière pour rechercher l’indépendance financière du cabinet.

Après l’annonce de la bombe, le couple a déménagé en Californie avec leur fils Archie Harrison.

Plus tôt cette année, ils ont accueilli leur petite fille – Lilibet Diana – et ont annoncé qu’ils feraient une pause dans leurs multiples entreprises pour se concentrer sur le temps passé avec leurs enfants.

