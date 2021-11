Alors que les autorités continuent d’enquêter sur la disparition de Madeleine McCann, le principal suspect dans l’affaire a été peint avec plus de culpabilité. McCann n’avait que trois ans lorsqu’elle a disparu du complexe Ocean Club à Praia da Luz, au Portugal, où ses parents, Kate et Gerry, sont restés en 2007, et selon Nakscije Miftar, l’ancienne petite amie de Christian Brueckner, le principal suspect, il précédemment admis avoir été à proximité de l’appartement la nuit de la disparition du bambin.

Plus d’une décennie après que la disparition du bambin ait fait la une des journaux du monde entier, Miftar s’est entretenu exclusivement avec The Mail on Sunday à propos de Brueckner, qui est actuellement derrière les barreaux pour infractions liées à la drogue et autres accusations liées au viol d’une femme de 72 ans. Miftar a rappelé l’étrange réaction de Bruckner lorsque le sujet de la disparition de McCann a été évoqué lors d’une fête en 2014. Miftar a rappelé que Brueckner « n’avait pas répondu à la question. Après leur départ, j’ai posé des questions sur Maddie car je ne savais rien d’elle. » Selon Miftar, Cruckner lui a dit : « Je sais pour Maddie, j’étais près de l’hôtel à l’époque. J’habitais dans le coin à l’époque. Je ne vais rien dire de plus. Je suis homme d’affaires.' »

Miftar a peint une image violente de Brueckner, qu’elle a rencontrée pour la première fois en 2013 alors qu’elle n’avait que 17 ans. Environ un an après le début de leur relation, Miftar a déclaré avoir découvert de la pornographie juvénile sur le téléphone portable et l’ordinateur portable de Brueckner. Elle a dit qu’il l’avait attaquée lorsqu’elle l’avait confronté à propos du contenu. Miftar a révélé : « Je lui ai posé des questions sur les vidéos et les photos et c’est à ce moment-là qu’il m’a frappé. Je suis tombé dans les escaliers et j’ai perdu connaissance pendant environ dix minutes. » L’agression a été signalée aux autorités, qui ont fait une descente dans l’appartement de Bruckner et découvert 391 photographies pédopornographiques et 68 vidéos sur ses appareils électroniques. Alors que Bruckner s’est enfui au Portugal, il a finalement été capturé et renvoyé en Europe, où il a été condamné à 15 mois de prison.

Alors que Miftar purgeait sa peine de prison, la police allemande a annoncé en juin 2020 qu’il était l’un des principaux suspects de la disparition de McCann. Dans un communiqué, les autorités ont déclaré : « Nous avons rassemblé de nouvelles preuves qui s’ajoutent au dossier que nous construisons contre notre principal suspect. Nous sommes toujours en train de monter le dossier et à un moment donné à l’avenir, nous partagerons les détails avec le suspect et son avocat – mais ce n’est pas le moment. Je ne peux pas divulguer le type de preuve que nous avons reçu, ce n’est pas médico-légal, je peux vous le dire, mais ce sont de nouvelles preuves circonstancielles qui ajoutent à la théorie de travail selon laquelle il est l’homme responsable. «