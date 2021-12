L’ex-président Donald Trump dit à Nigel Farage que la reine est « merveilleuse » – « Je l’aime ! » | Royale | Nouvelles

L’ex-POTUS Donald Trump, 75 ans, a rencontré l’ancien chef du Brexit Party Nigel Farage, 57 ans, en Floride pour une interview télévisée diffusée sur GB News hier soir. Au cours de leur conversation de 30 minutes, l’ex-eurodéputé a interrogé le 45e président américain sur son expérience avec la reine Elizabeth II, 95 ans, pendant son mandat.

S’adressant à M. Farage à propos du monarque britannique, M. Trump a déclaré: « Je pense que c’est une femme fantastique. »

En repensant à sa visite d’État au Royaume-Uni en 2019, M. Trump a ajouté: « Je devais passer une demi-heure avec elle, j’ai fini par être là pendant bien plus d’une heure et tout le monde a dit » Oh, c’est tellement impoli ‘ mais j’ai dit non, elle a aimé et j’ai aimé.

Il a poursuivi: « Nous avons passé un bon moment ensemble, nous avons ensuite passé une soirée, comme on en voit rarement et je pense qu’elle riait et souriait, nous nous entendions bien, nous avons parlé toute la nuit. »

Lorsqu’il a été poussé par l’ancien chef de l’UKIP et du Brexit Party à propos de « l’année difficile » de Sa Majesté, l’ancien président a déclaré qu’il espérait que la reine n’était pas trop malade.

La monarque de 95 ans, qui devrait devenir le premier monarque britannique à célébrer un jubilé de platine l’année prochaine, a été forcée de se retirer d’une visite en Irlande du Nord et du sommet de la COP26 après avoir été admise pour une visite d’une nuit au roi Hôpital Edouard VII de Londres.

Tout comme la reine espérait faire son retour à ses fonctions royales de première ligne le dimanche du Souvenir, elle a été forcée de retarder davantage sa comparution en public à la suite d’une entorse au dos.

Parlant de la santé de la reine, M. Trump a déclaré: « J’espère qu’il n’est pas très malade, je l’ai regardé de très près parce que je l’aime, je pense qu’elle est géniale! »

M. Trump a ensuite souligné au politicien d’origine anglaise qu’il avait des ancêtres écossais et a souligné à quel point sa mère admirait la famille royale britannique.

«Ma mère est née en Écosse, elle est venue ici vers l’âge de 19 ans, a rencontré mon père, ils ont été mariés pendant de nombreuses années, ils ont eu un mariage formidable.

« Mais elle quittait l’Écosse, elle y retournait une fois par an, religieusement.

«C’était vraiment quelqu’un qui respectait la reine, elle aimait la reine.

« N’importe quoi avec la reine, quand ils faisaient quoi que ce soit de cérémonie, par exemple, elle était collée à la télévision. »

L’ancien président Trump et Farage de GB News ont également parlé du prince Charles, de Meghan Markle, du prince Harry, de Boris Johnson, du changement climatique, de Capitol Hill et de l’intention du milliardaire devenu homme politique de se lancer dans la course à la Maison Blanche en 2024.

» Farage: The Trump Interview » a été diffusé sur GB News le 1er décembre à 19 heures.