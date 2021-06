L’ex-président John Bercow fait défaut aux travaillistes, critiquant les conservateurs «xénophobes»

in

ohn Bercow, l’ancien député conservateur qui est devenu le fléau des Brexiteers en tant que président de la Chambre des communes, a déclaré qu’il avait changé d’allégeance pour rejoindre le Parti travailliste.

M. Bercow a déclaré qu’il considérait les conservateurs du Premier ministre Boris Johnson comme “réactionnaires, populistes, nationalistes et parfois même xénophobes”.

Après avoir quitté ses fonctions de président après 10 ans en 2019, il a annoncé samedi qu’il avait rejoint le parti travailliste ces dernières semaines.

« Je suis motivé par le soutien à l’égalité, à la justice sociale et à l’internationalisme. C’est la marque travailliste », a-t-il déclaré à l’Observer.

« La conclusion à laquelle je suis parvenu est que ce gouvernement doit être remplacé. La réalité est que le Parti travailliste est le seul véhicule qui peut atteindre cet objectif. Il n’y a pas d’autre option crédible.

M. Bercow a été député conservateur pendant 12 ans jusqu’à ce qu’il soit élu président en 2009.

Sa carrière a été marquée par des allégations d’intimidation de la part du personnel parlementaire, accusations qu’il a toujours niées.

M. Bercow a également fait l’objet d’une vive colère de la part des députés favorables au Brexit, qui pensaient qu’une série de décisions qu’il avait prises pendant son mandat de président favorisaient Remain.

En septembre 2019, il a annoncé son intention de se retirer de ses fonctions, ainsi que de député de Buckingham, et a quitté le fauteuil du président à la fin du mois d’octobre de la même année.

Il a affirmé l’année dernière qu’il y avait eu un « complot » pour l’empêcher d’obtenir un siège à la Chambre des Lords.

Les travaillistes l’ont nommé pour une pairie après que les conservateurs ont refusé de le faire, rompant avec la convention de longue date selon laquelle les orateurs sont élevés une fois à la retraite.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était possible d’être recommandé pour une pairie par Sir Keir Starmer, M. Bercow a déclaré à l’Observer : « Il n’y a pas eu de telle discussion et je n’ai rien demandé de tel. Il ne s’agit pas de vengeance. Ce n’est pas ce qui me motive. »

Le bureau du leader travailliste a refusé de commenter l’adhésion de M. Bercow au parti.

Le ministre fantôme de la justice, Karl Turner, a déclaré qu’il n’était pas surpris que son “ami” ait rejoint le parti travailliste, mais qu’il était “ravi qu’il l’ait fait”.

John McDonnell, qui était chancelier fictif sous Jeremy Corbyn, a déclaré que M. Bercow avait été “scrupuleuxment juste” dans son traitement des députés, y compris de l’ancien leader travailliste.

« Il a gagné notre respect, notamment pour son combat pour la protection des droits du Parlement. Je lui souhaite la bienvenue au sein du Parti travailliste », a déclaré M. McDonnell.

Du côté des conservateurs, cependant, le ministre des Pensions Guy Opperman a déclaré que c’était “de mal en pis pour” Sir Kier, ajoutant: “Les travaillistes sont les bienvenus à Bercow”.

Une source gouvernementale de haut rang a déclaré: “Cela ne surprendra personne et montre que le parti travailliste est toujours le parti de Remain.”