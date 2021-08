L’ex-prêtre Richard Daschbach accusé d’avoir abusé sexuellement de filles ⋆ 10z viral

Accélérant la répression mondiale contre un prêtre défroqué de 84 ans, les procureurs américains ont porté sept chefs d’accusation de contacts sexuels illicites avec des mineurs contre un homme qui exploitait un « foyer d’accueil » pour jeunes filles au Timor oriental.

Richard Jude Daschbach, un ancien prêtre qui a été ordonné par la Société de la Parole divine en 1966, a déjà fait l’objet de poursuites au Timor oriental pour exploitation d’enfants et dans le district nord de la Californie pour fraude électronique dans le cadre de la collecte de fonds pour son refuge Topu Honis, présenté comme un établissement résidentiel pour les enfants et les adultes défavorisés, hommes et femmes.

“Cette affaire montre que nous utiliserons toute l’étendue de la loi pour poursuivre les citoyens américains qui s’en prendraient aux enfants, peu importe jusqu’où nous devons aller pour les traduire en justice”, a déclaré le procureur américain par intérim. Channing D. Phillips, qui dessert le district de Columbia, a écrit dans un communiqué. “Avec nos partenaires chargés de l’application des lois, nous devons veiller à ce que les personnes placées dans des postes de confiance ne trahissent pas leurs responsabilités d’aider les enfants qui dépendent d’elles.”

Procureur général adjoint Kenneth A. Poli Jr. a qualifié l’affaire de “pas important vers la responsabilité des préjudices subis par plusieurs enfants vulnérables” dont Daschbach aurait été victime.

L’acte d’accusation de cinq pages du grand jury, du district de Columbia, accuse Daschbach de conduite présumée entre 2013 et 2019.

S’il est reconnu coupable, l’octogénaire pourrait encourir jusqu’à 30 ans d’emprisonnement pour chaque chef d’accusation.

Selon une enquête vidéo de l’Associated Press, que vous pouvez regarder ci-dessus, Daschbach est considéré comme un héros par beaucoup au Timor oriental pour avoir sauvé des vies pendant la lutte de ce pays pour l’indépendance, mais le missionnaire est également accusé d’avoir abusé sexuellement des filles dont il a la garde. Les procureurs disent qu’il a fondé son refuge Topu Honis en 1993 et ​​en a été le directeur jusqu’en 2018.

L’accusation californienne se concentre sur la piste de l’argent finançant le refuge de Daschbach. En acceptant de l’argent d’une organisation américaine à but non lucratif, Daschbach aurait promis de ne pas exploiter sexuellement les mineurs. Mais les procureurs affirment qu’il a abusé de quatre filles, y compris “des cas de relations sexuelles orales et de contacts avec des organes génitaux nus”, selon son acte d’accusation de 2019.

« En plus d’avoir agressé sexuellement les victimes 1, 2, 3 et 4, Daschbach a toujours exigé qu’au moins une femme mineure couche avec lui dans son lit à Topu Honis », indique l’acte d’accusation.

L’église catholique a défroqué Daschbach un an plus tôt en 2018, après que l’ex-prêtre a admis ses abus sexuels devant des responsables et des donateurs, selon l’AP.

En avril dernier, l’AP a interviewé trois des victimes présumées de Daschbach, qui ont déclaré au fil de presse que l’ex-prêtre ferait asseoir une petite fille sur ses genoux tous les soirs sur une chaise au milieu de la pièce.

“La façon dont vous déterminez qui est assis sur ses genoux est par la liste qu’il aurait sur sa porte”, a déclaré un accusateur au fil de presse. “Et cela signifiait que vous étiez la petite fille qui allait l’accompagner.”

Selon l’AP, Daschbach se déshabillait alors de son caleçon blanc et d’un T-shirt, déshabillait les filles et guidait leurs mains pour le toucher.

“Ensuite, ont-ils dit, il y aurait souvent des relations sexuelles orales”, a rapporté l’AP. “Un accusateur a également déclaré qu’elle avait été violée.”

Ses accusations au Timor oriental sont passibles d’une peine de 20 ans.

Les allégations de fraude par fil en Californie allèguent une promesse non tenue au bailleur de fonds du refuge, le One World Children’s Fund (OWCF) à but non lucratif basé aux États-Unis.

“Dans sa politique, Topu Honis s’est engagé à ne jamais se livrer à aucune forme d’activité sexuelle avec des enfants et à ne jamais dormir à proximité d’enfants sans surveillance, entre autres engagements en faveur du bien-être des enfants”, indique l’acte d’accusation. “Daschbach n’a jamais révélé à l’OWCF qu’il couchait régulièrement avec des femmes mineures au refuge, ni qu’il s’était livré à une quelconque forme de comportement sexuel avec elles à aucun moment avant et pendant son partenariat avec l’OWCF.”

Les informations sur l’avocat de Daschbach ne sont pas répertoriées dans le rôle du tribunal fédéral américain.

Lisez l’acte d’accusation du district de DC ci-dessous:

[Image via YouTube screengrab of an Associated Press video investigation from earlier this year.]

