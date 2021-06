L’ex-procureur fédéral tente d’énumérer les crimes de Trump qui nécessitent désormais sa poursuite ⋆ 10z viral

Glenn Kirschner est un ancien procureur au sein du bureau du procureur américain de Washington DC. Si et quand (maintenant beaucoup plus tôt) des actes d’accusation sont prononcés contre l’administration Trump, Bill Barr, Trump lui-même, etc., ils sortiront de l’ancien bureau de Kirschner, même s’ils seront sûrement transférés à la justice principale. Quoi qu’il en soit, Kirschner est l’une des personnes les plus expérimentées qui pourraient évaluer où nous en sommes maintenant que nous avons lu que le DOJ de Barr a cité à comparaître des centaines de dossiers sur des dizaines de membres du personnel démocrate, presque sûrement illégalement, ce qui semble être l’avant-dernière affaire «criminelle» qui ouvre la porte à une enquête complète sur Trump.

Nous disons “criminel” d’une manière étrange car on pourrait croire que Trump serait inculpé pour le 6 janvier mais nous perdons la foi et cela dit quelque chose en soi. Kirschner n’a pas oublié le 6 janvier lorsqu’il a décrit l’administration Trump pour ce qu’elle était, une entreprise criminelle qui n’a fait que commettre des crimes pendant son mandat.

Cela a commencé avant même que Trump ne devienne président. Kirschner ne le mentionne pas, mais il y a l’étrange invitation à la Russie, « La Russie, si vous écoutez », qui ressemblait beaucoup à de la coordination, étant donné que la Russie a immédiatement commencé à attaquer les serveurs d’Hillary. Kirschner est parti de là :

« Avant même de devenir président, il a commis des violations du financement de campagne avec Michael Cohen, pour lesquelles Michael Cohen est allé en prison. »

Nous voulons également ajouter qu’il y a eu de rares occasions où Trump a vu des morceaux d’argent et ne les a pas déplacés d’une manière ou d’une autre. Kirschner a ignoré (naturellement) les dizaines de questions qui tournaient autour des fonds d’inauguration de Trump et de l’utilisation de l’hôtel comme influence. Il avance :

Ali, puis une fois qu’il a pris ses fonctions, il pourrait cocher les crimes que nous pouvons prouver sur la base des seules informations qui ont été rapportées publiquement, que ce soit la corruption et l’extorsion du président Zelenskiy, les dix chefs d’entrave à la justice Bob Mueller dans le volume 2 du rapport Trump-Russie pour lequel Bob Mueller a déclaré que Donald Trump pourrait être poursuivi en cas de démission.

Où est l’inculpation pour les nombreux cas d’entrave à la justice ? L’avocat général de la Maison Blanche, Don McGahn, a déclaré sans équivoque que l’une des déclarations de Trump dans ses réponses écrites à Mueller « n’était pas véridique ». C’est du parjure. Tout le monde sait que vous ne mentez pas au FBI car ils vous accuseront d’un crime. Les procureurs de l’État ne le feront généralement pas. Les procureurs fédéraux le font toujours.

Il y a quelque chose que nous oublions souvent et qui entrave les travaux du Congrès. N’oubliez pas que Donald Trump a demandé à tous les responsables de son pouvoir exécutif de ne pas se conformer aux citations à comparaître du Congrès légalement émises. Et c’est très différent de dire : allons-y et affirmons le privilège de l’exécutif et combattons-le légitimement.

S’il n’est pas tenu responsable, Ali, si nous ne le poursuivons pas, alors ce que nous faisons, c’est encourager la version de demain de Donald Trump. Nous devons poursuivre la version d’aujourd’hui de Donald Trump pour envoyer le message que nous ne tolérerons pas un président criminel en fuite.

Donald Trump a bien l’intention de se représenter. Il est possible que la prochaine version de Donald Trump soit Donald Trump. Il y a une raison de commencer maintenant car, comme nous le savons tous, ces accusations prendront du temps et au moins certaines de ces accusations sont déjà enveloppées dans un arc pour Merrick Garland. En parlant de cela, les démocrates à travers le pays, dans les médias et maintenant au Congrès, sont de plus en plus frustrés que Garland semble se concentrer davantage sur la protection des départements coupables plutôt que sur la divulgation de la vérité et la poursuite de ceux qui ont besoin de poursuites.

