L’ex-Royal Marine partage une image déchirante d’amis «tous exécutés à l’extérieur de leur domicile» | Monde | Nouvelles

James Glancy a posté la photo sur son compte Twitter, qui compte plus de 10 000 abonnés. L’image montre un M. Glancy souriant et un collègue tenant du matériel photographique et vidéo, ainsi que quatre autres Afghans vêtus de tenues militaires, assis sur les marches à l’extérieur d’un bâtiment. Mais dans une mise à jour tragique, il a tweeté à côté de la photo : “Les Afghans avec qui nous étions en février ont tous été exécutés devant leur domicile à Kandahar jeudi.”

L’ancien Royal Marines Commando a également répondu à un tweet, qui a maintenant été supprimé.

Il a déclaré : « Je n’étais pas à Kandahar la semaine dernière.

“Les ANDSF se sont rendus, puis les talibans se sont déchaînés, de porte à porte, exécutant des personnes associées au gouvernement.”

Commentant son propre tweet, M. Glancy a également retweeté une vidéo graphique du diffuseur afghan RTA World qui montre plusieurs cadavres sur les routes et les rues de la province de Kandahar.

L’ancien Royal Marine a écrit: “La même chose s’est produite à Spin Baldak.”

Le diffuseur RTA World a écrit à côté de la vidéo qu’il a tweetée : « Avertissement : la vidéo contient des images graphiques.

« Kandahar : les Afghans sont sortis de chez eux et tués par les talibans.

“Des vidéos sont apparues sur les réseaux sociaux montrant des dizaines de cadavres sur les routes et les rues de la province.”

M. Johnson fait face à de plus en plus d’appels à une intervention de dernière minute pour arrêter l’effondrement complet de l’Afghanistan alors que les combattants talibans pénétraient dans la périphérie de Kaboul.

Des dispositions auraient été prises pour faire sortir l’ambassadeur britannique Sir Laurie Bristow du pays après qu’il avait été précédemment prévu qu’il reste dans un endroit sûr à l’aéroport de Kaboul avec d’autres diplomates internationaux.

Mais des hélicoptères ont été vus atterrir à l’ambassade des États-Unis pour transporter le personnel restant.

Tom Tugendhat, le président de la commission des affaires étrangères de la Chambre des communes, a averti que la crise en Afghanistan était le “plus grand désastre de politique étrangère” depuis Suez.

Le président du Comité de la défense, Tobias Ellwood, a déclaré que malgré la décision de l’administration de Joe Biden de retirer les troupes américaines des régions touchées, il a insisté sur le fait qu’une intervention urgente pour inverser la situation pouvait toujours être effectuée.

Il appelle au déploiement du groupe aéronaval de la Royal Navy dans la région et exhorte M. Johnson à convoquer une conférence d’urgence des “nations partageant les mêmes idées”.

M. Ellwood a déclaré à Times Radio : « Je supplie le Premier ministre de réfléchir à nouveau.

“Nous pouvons renverser la vapeur, mais cela nécessite une volonté politique et du courage. C’est le moment pour nous d’aller de l’avant.

“Nous pourrions empêcher cela, sinon l’histoire nous jugera très, très durement pour ne pas intervenir quand nous pourrions le faire et permettre à l’État de faire faillite.”