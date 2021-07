L’ex-star américaine des Pickers, Frank Fritz, parle d’aller en cure de désintoxication et regrette de ne pas être dans l’émission

Selon Frank Fritz, il y a des sentiments qui accompagnent ce changement de carrière forcé. Il a des regrets, déclarant également au point de vente:

Je me sens vraiment bien. La vie est belle et j’aimerais me remettre dans le bain. J’aurais aimé l’avoir fait il y a cinq ans, j’aurais été une personne différente. C’était la meilleure chose pour moi et j’aurais aimé l’avoir fait plus tôt ou je ne serais pas dans la position où je suis en ce moment. J’aimerais toujours reprendre mon travail, mes amis et mon peuple me manquent et être sur la route et rencontrer tous ces personnages différents.