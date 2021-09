L’ex-star de Man Utd réfléchit à la décision d’une star “fabuleuse” après l’affichage à Old Trafford

Owen Hargreaves pense qu’il ne faudra pas longtemps avant que Pau Torres trouve un nouveau club, après la démonstration du défenseur de Villarreal contre Manchester United.

Le joueur de 24 ans a réalisé une solide prestation à Old Trafford mercredi, malgré la défaite. L’équipe de la Liga a perdu le match de la Ligue des champions dans le groupe F un vainqueur de dernière minute de Cristiano Ronaldo.

En effet, Villarreal avait fait une impressionnante démonstration défensive avant le but et ils auraient pu marquer au moins deux fois en première mi-temps.

Torres aurait eu d’importantes transférer les intérêts de Man Utd dans la fenêtre de transfert la plus récente. Au lieu de cela, ils ont signé Raphael Varane du Real Madrid.

L’Espagnol a encore trois ans sur son dernier contrat à Villarreal.

Selon Hargreaves, cependant, il pourrait bientôt faire la queue pour un transfert.

“C’est un joueur fantastique”, a déclaré l’expert à BT Sport. « Je pense qu’il n’a que 24 ans, je suis assez surpris qu’il soit toujours à Villarreal. Les équipes anglaises le regardaient.

«Je pense que tout le monde parlait de Man United et même du Real Madrid, je pense que son potentiel est littéralement aussi élevé.

« Il a un pied gauche fabuleux, il est super en possession. Un joueur fantastique, donc je ne pense pas qu’il restera très longtemps à Villarreal.

Torres a joué 93 fois pour Villarreal jusqu’à présent, alors qu’il compte 14 sélections pour l’Espagne. Il a joué dans la course de son pays aux demi-finales de l’Euro 2020.

La signature défensive de United, Varane, a quant à elle connu un bon début de vie à Old Trafford. Il est devenu la figure principale de la ligne arrière après la blessure au mollet du capitaine Harry Maguire.

Hargreaves inquiet pour Man Utd

Alors que Hargreaves a félicité Torres pour Villarreal, il a admis sa préoccupation pour United et le manager Ole Gunnar Solskjaer.

En effet, il a insisté sur le fait que Solskjaer n’avait pas l’air de connaître sa meilleure équipe de départ.

“Je ne pense pas qu’Ole le fasse [know his best XI] cela prendra du temps », a-t-il déclaré. « Si vous regardez Man City, Liverpool, Chelsea, toutes les équipes se poussent plus loin dans leur évolution.

“Je pense que United a ajouté des joueurs à son équipe à Jadon, Varane et Cristiano, donc ça va prendre du temps pour intégrer ces joueurs avec [Paul] Pogba, Bruno Fernandes.

“L’attaque – le potentiel est hors des charts. Ole a parlé de trouver le bon équilibre. Et c’est pourquoi Pogba a été à droite, ce soir. Il joue au centre, donc le potentiel est là pour cette équipe, mais ce sera un travail en cours cette saison.

United revient à l’action samedi face à Everton à Old Trafford.

