L’ex-star de “Smallville” Allison Mack commence une peine de prison tôt dans une affaire de culte du sexe

Ancienne star de “Smallville” Allison Mack J’avais hâte de commencer à purger sa peine de prison… ou du moins c’est ce qu’il semble, car elle s’est présentée plus de 2 semaines plus tôt pour commencer à purger sa peine.

Allison s’est présentée à l’établissement lundi, selon l’établissement correctionnel fédéral de Dublin, en Californie. Elle devait commencer à purger sa peine le 29 septembre.

Mack était condamné à 3 ans en prison après Plaider coupable à un chef de racket et à un chef de complot de racket dans son affaire de culte du sexe très médiatisée. Elle a recruté et ordonné aux femmes d’avoir des relations sexuelles avec le chef de la secte.

Après sa libération… Allison sera en liberté surveillée pendant encore 3 ans.

BTW, si FCI Dublin semble familier, c’est parce que c’est là que Lori Loughlin et Felicity Huffman servi leurs phrases pour leur rôle dans le scandale des admissions à l’université.

Comme nous l’avons signalé … Allison a été condamnée en juin. Le leader du culte du sexe, Keith Raniere, a été condamné à 120 ans de prison. Mack était avec lui au Mexique quand il s’est fait exploser de retour en 2018.

MARS 2018 Frank Parlato

Allison a déclaré que sa loyauté envers Raniere était “la plus grande erreur et le plus grand regret de ma vie”.