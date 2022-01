L’ex-star des Bulls prend le parti de Scottie Pippen dans le bœuf Michael Jordan

Scottie Pippen a passé les derniers mois à critiquer sans pitié son ancien coéquipier, Michael Jordan.

Entre faire de graves allégations contre lui et en général le dénoncer pour avoir été surestimé – cela a été une chose après l’autre.

Plusieurs grandes personnalités de la NBA, dont l’attaquant des Wizards de Washington Kyle Kuzma et la légende de Duke Grant Hill, se sont prononcées sur le malaise général de cet assaut verbal à sens unique.

Cependant, cette semaine, une ancienne star des Chicago Bulls, Stacey King, est sortie et a pris une position différente. A ses yeux, la critique de Pippen est justifiée.

Lors d’une apparition sur le podcast Lowe Post, Stacey King a semblé se ranger du côté de Pippen sur l’idée que Jordan avait tort.

« Je pensais que le documentaire était vraiment bon pour les fans », a déclaré King.

« Cela a donné aux gens, dans un temps d’arrêt avec COVID, de quoi être heureux … Cela a ouvert un nouvel ensemble de fans pour les équipes des Bulls à l’époque. De plus en plus de gens ont reconnu que Michael était aussi bon que leurs parents le disaient. [But] Je pensais que c’était un peu sensationnel.

«Je n’aimais pas la façon dont Scottie était dépeint dans certaines choses. Dans ce documentaire, beaucoup de choses que Scottie a faites ne concernaient pas vraiment ce deuxième triplé. Vous savez, les 1,8 seconde étaient lorsque MJ a pris sa retraite. À mon avis, cela n’avait vraiment pas besoin d’être intégré à ‘The Last Dance’. Cela n’avait rien à voir avec ça.

King a ensuite ajouté que la tristement célèbre situation de 1,8 seconde était déformée. Apparemment, Pippen avait une migraine.

« J’étais là quand Scottie a eu la migraine », a déclaré King.

« Quand vous avez l’une des pires migraines, vous ne pouvez pas voir, ce que Scottie ne pouvait pas. Il souffrait tellement en venant à Detroit pour ce septième match. Il était en larmes et il a essayé de jouer. Je ne pouvais pas voir et j’étais si visiblement secoué de ne pas pouvoir jouer. Et il a une si mauvaise réputation pour ça. Ses coéquipiers savaient ce qu’il traversait, savaient qu’il y allait et qu’il voulait jouer.

« Avoir ça dans un documentaire, faire remonter ça ? Nous avons fini par remporter trois championnats consécutifs après cela… Je pensais que Scottie avait été traité durement là-bas et je comprends d’où il vient. Scottie a toujours eu l’impression qu’il n’avait pas l’attention qu’il méritait. Il a toujours été considéré comme Robin pour Batman.

Les coups s’enchaînent pour Antonio Brown. https://t.co/hnVnl3meqR – Jeu 7 (@game7__) 8 janvier 2022

Il sera intéressant de voir si Jordan répond à ces commentaires. Jusqu’à présent, il a été très silencieux sur les attaques de Pippen contre lui.

Mais maintenant qu’une deuxième partie s’est mobilisée pour défendre Pippen, il y a certaines choses qui devraient être clarifiées.

Jordan prendra-t-il réellement la peine de les éclaircir, cependant? Le temps nous le dira.

En rapport: Kevin Durant devient très honnête à propos du Thunder Run de James Harden