L’ex-star du Bayern Munich Jerome Boateng reconnu coupable de violence domestique

L’ancien défenseur du Bayern Munich, Jerome Boateng, a été reconnu coupable de violence domestique contre son ex-petite amie, par un porte-parole d’un tribunal de Munich (via .).

Il a été condamné à verser à son ancien partenaire 1,8 million d’euros de dommages et intérêts, la peine la plus élevée pouvant être infligée par le tribunal de district de Munich. Le footballeur de 33 ans a été inculpé d’allégations de coups et blessures volontaires et de violences verbales contre Sherin Senler, la mère de leurs deux enfants. Selon le rapport, Boateng peut toujours faire appel de la décision.

Le procureur avait initialement demandé une peine de prison avec sursis d’un an et demi plus l’amende. Le procureur Stefanie Eckert a déclaré au tribunal que Senler, l’ancien partenaire de Boateng, était une “victime de violence domestique”, mais a également déclaré que le footballeur était une “victime de leur relation mutuellement toxique”.

Boateng, pour sa part, continue de nier toutes les allégations. Le défenseur n’exerce plus son métier en Allemagne, ayant déménagé du côté français de Lyon pour le début de la saison 2021/2022. Nous vous apporterons toutes les mises à jour sur cette histoire au fur et à mesure de leur apparition.