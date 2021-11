L’ex-star du Bayern Munich Paul Breitner s’exprime clairement sur la controverse sur la vaccination de Joshua Kimmich

Joshua Kimmich traverse une période désagréable depuis que Julian Nagelsmann a été testé positif au coronavirus, ce qui a entraîné la publication de rapports concernant les joueurs non vaccinés du Bayern Munich. La décision du joueur de sauter la vaccination pour le moment a suscité des réactions mitigées de la part de ses fans et des médias. Alors que quelques-uns l’ont soutenu, la plupart des gens ont condamné la décision « imprudente ».

Cela fait presque deux semaines que le rapport a été rendu public, mais il n’y a aucun signe que la controverse s’éteigne de si tôt. L’ancienne star du Bayern Paul Breitner est la plus récente à ajouter quelques réflexions personnelles au débat en cours. Il a commenté : « Je n’ai pas besoin de discuter avec qui que ce soit pour savoir s’il doit se faire vacciner ou non. Pour moi, la seule direction est de se faire vacciner. Et il ne s’agit pas d’être un modèle, il s’agit de l’individu.

« J’ai été responsable de l’équipe du FC Bayern pendant cinq ans. Et il n’aurait pas joué avec moi – et aussi les quatre autres (joueurs non vaccinés) – ces cinq-là n’auraient pas joué avec moi, pas même entraîné avec nous. Je leur aurais dit : « Les gars, au revoir ! Là-bas, vous pouvez monter et descendre la colline, mais pas ici. Ce n’est pas possible !’ », a déclaré Breitner à Sport Bild.

D’après ce qui s’est passé ces derniers jours, avec de plus en plus de personnes exhortant le joueur à se faire vacciner, Team Kimmich perd contre Team Antibody par une marge effrayante.