L’ex-Surya Kiran prend son envol ; Les armées indienne et népalaise se concentrent sur la lutte contre le terrorisme et l’interopérabilité

Cet exercice a lieu deux fois par an et se déroule alternativement en Inde et au Népal et un bataillon d’infanterie des armées des deux pays s’entraîne ensemble. (Crédit image: armée indienne)

Plus tôt cette semaine pour renforcer l’interopérabilité globale entre les armées de l’Inde et du Népal, les deux parties ont lancé l’Ex- ‘SURYA KIRAN’ à Pithoragarh qui se terminera le 3 octobre 2021. L’objectif principal du 15e exercice d’entraînement militaire indo-népalais est le opérations de secours en cas de catastrophe ainsi que des exercices de lutte contre le terrorisme.

Jeudi (30 septembre 2021) a eu lieu une grande cérémonie d’ouverture, au cours de laquelle le lieutenant-général SS Mahal, de la zone GOC UB (zone d’Uttar Bharat) s’est adressé aux contingents des deux pays.

En savoir plus sur Ex Surya Kiran

Cet exercice a lieu deux fois par an et se déroule alternativement en Inde et au Népal et un bataillon d’infanterie des armées des deux pays s’entraîne ensemble. Le but de la formation est de développer l’interopérabilité, les opérations de secours en cas de catastrophe et surtout les opérations de lutte contre le terrorisme.

Environ 650 officiers et soldats de l’armée népalaise s’étaient rendus samedi dernier pour un entraînement conjoint. Même l’armée indienne a envoyé le même nombre d’officiers et de soldats pour participer à l’exercice qui se concentrera également sur l’aide humanitaire et le soutien médical et aérien lors des opérations de secours en cas de catastrophe.

Le 6e régiment Garhwal représente l’armée indienne et le bataillon Ripu Daman de l’armée népalaise a été déployé pour représenter la partie népalaise.

Pourquoi la perceuse est-elle importante ?

De tels exercices au niveau du bataillon conjoint avec les pays voisins contribuent à renforcer la défense et la coopération militaire.

Dans un communiqué officiel publié par l’armée indienne, « Les deux armées ont récemment développé des ententes qui sont un signe encourageant. Et cela aidera les deux armées à approfondir leur coopération », a déclaré le lieutenant-général Mahal.

Coopération de défense indo-népalaise

Les visites de bonne volonté entre les deux armées ont commencé en 1950, lorsque le général en chef de l’armée de l’époque KM Carriappa (plus tard maréchal) a visité le pays voisin.

En 1965, la tradition de conférer le titre de « général honoraire » au chef de l’armée de l’autre a commencé.

La connexion entre les armées des deux pays est la pierre angulaire de la forte relation bilatérale entre les deux pays.

Selon les officiers, en 1995, l’Inde avait en principe accepté d’aider l’armée népalaise dans son processus de modernisation et de réorganisation. Et entre 2004 et 2007, des magasins de défense ont été fournis gratuitement à l’armée népalaise.

En 2011, sur la base d’un accord signé lors du 7e Groupe consultatif indo-népalais sur la sécurité, le tout premier exercice au niveau du peloton a été mené avec 30 hommes de chaque côté. L’accent était mis sur les opérations de contre-insurrection et la guerre dans la jungle.

Cela a ensuite été amélioré au niveau de l’entreprise en 2012, suivi par des exercices au niveau du bataillon dans la région d’Uttrakhand.

Le premier Joint Military Ex surya Kiran a eu lieu à Pithoragarh dans l’Uttarakhand en 2013 et il y avait au moins 400 soldats de chaque côté.

En 2016, le 9e exercice d’entraînement militaire au niveau du bataillon combiné indo-népalais Surya Kiran a été mené à Pithoragarh.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.