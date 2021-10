L’ex-WFT Prez, l’avocat général de la NFL a secrètement affirmé que les joueurs étaient trop paresseux pour voter

L’avocat général de la NFL Jeff Pash & puis-Washington Football Team Prez Bruce Allen a pris un coup bas contre les joueurs de la NFL – affirmant que presque aucun d’entre eux ne prend la peine de voter.

Allen a lancé le diss à son pote Pash dans un e-mail TMZ Sports a obtenu. Des sources confirment que l’échange d’e-mails fait partie des plus de 650 000 e-mails présentés à la ligue lors de son enquête en 2020 sur l’organisation WFT – et cela en dit long sur ce que les 2 hauts responsables de la ligue pensaient des joueurs.

Dans l’e-mail de 2018, Allen dit : « Je viens de recevoir un appel téléphonique me rappelant de voter dans la primaire de Virginie avant 19 heures aujourd’hui (ce que je vais faire). Si les règles de la NFL autorisaient les employés de la NFL à jouer, je parierais 20,00 $ que moins de 1% des joueurs de la NFL ont voté aux primaires cette année. »

Pash, qui a été décrit comme le commissaire Roger GoodellLe bras droit de , a répondu: « Peut-être même prendre le dessous » … ce qui signifie qu’il parierait encore moins de 1% des votes des joueurs.

Quelques choses à garder à l’esprit – c’était l’été 2018, moins de 2 ans après Colin Kaepernick et plusieurs autres joueurs se sont agenouillés pendant l’hymne national pour s’opposer à la brutalité policière et à l’injustice sociale. Ainsi, suggérer que les joueurs ne s’intéressaient pas à la politique semble, à tout le moins, sourd et malavisé.

Et, voici le point le plus important… selon nos sources, la NFL avait cet e-mail – et les milliers d’autres – il y a plus d’un an, et pourtant n’a pris aucune mesure pour discipliner quiconque impliqué. Comme vous le savez peut-être, à la suite de Jon Gruden‘s courriels racistes et homophobes (envoyé à Allen, BTW) … il y a des appels pour que Goodell libère tous les e-mails. Pour l’instant, il ne l’a pas fait.

Le fait que l’avocat principal de la ligue et un responsable de l’équipe fassent officiellement des remarques désagréables sur les joueurs n’est certainement pas une bonne idée – et, peut-être, explique pourquoi la ligue est assise sur cette montagne d’e-mails.

Pour mémoire, propriétaire de WFT Dan Snyder a licencié Allen en décembre 2019, bien qu’il n’y ait eu aucune mention des courriels à l’époque.