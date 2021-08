L’examen de la fonction publique UPSC 2022 aura lieu le 5 juin 2022-vérifier les détails

in

Les principaux examens de la fonction publique UPSC 2022 devraient avoir lieu à partir du 16 septembre (Image représentative)

Calendrier des examens UPSC 2022 : Le calendrier des examens de la Commission de la fonction publique de l’Union (UPSC) a été publié et se tiendra en 2021-2022. La date des tests de recrutement a également été publiée pour d’autres examens – services d’ingénierie 2022, examen CISE AC 2022 le 1er décembre et NDA, notification CDS 2022 le 22 décembre et géoscientifique combiné 2022 le 22 septembre, entre autres.

L’examen de la fonction publique UPSC 2022 devrait avoir lieu le 5 juin 2022 et la notification concernant l’examen sera publiée en février 2022. Les principaux examens de la fonction publique UPSC 2022 devraient se dérouler à partir du 16 septembre.

Selon le calendrier publié par UPSC, UPSC IES, l’examen ISS 2021 aura lieu le 24 juin et le principal combiné géoscientifique aura lieu le 20 février.

Plusieurs autres examens à partir de 2021 sont cependant toujours en attente. L’examen préliminaire de la fonction publique 2021 aura lieu le 10 octobre 2021 et l’examen principal se déroulera du 7 au 16 janvier 2022. Pour plus de détails, vous pouvez vous connecter au site officiel : upsc.gov.in.

