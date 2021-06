L’examen de l’accord Amazon-MGM sera dirigé par la FTC, désormais présidée par la critique Big Tech Lina Khan

(Image MGM.com ; Illustration .)

La Commission fédérale du commerce des États-Unis – et non le ministère de la Justice – devrait mener l’enquête sur le projet d’achat de MGM Studios par Amazon pour 8,5 milliards de dollars, selon une source proche du dossier.

La FTC qui prend la tête d’une acquisition de médias et de divertissement est inhabituelle, selon des sources. Cette décision crée probablement une certaine consternation dans la partie supérieure d’Amazon pour une raison : Lina Khan a été confirmée la semaine dernière en tant que nouvelle présidente de la FTC.

C’est Khan qui a publié en 2018 « Amazon’s Antitrust Paradox » dans le Yale Law Journal, un article fondateur qui a reçu une énorme attention et qui est aujourd’hui le fondement de la législation fédérale actuelle proposée pour limiter la portée des géants de la technologie, dont Amazon.

Dans ce document, elle s’est opposée à la théorie selon laquelle les prix à la consommation et le bonheur sont le fondement de la loi antitrust. Au lieu de cela, a-t-elle soutenu, la taille, la portée et la puissance structurelle d’Amazon portent également préjudice aux consommateurs et à la concurrence, de la même manière que les chemins de fer dans les années 1890 offraient des prix bon marché mais aucun choix.

Un porte-parole de la FTC a déclaré que l’agence avait refusé de commenter l’accord en cours. Le DOJ n’a pas répondu aux appels sollicitant des commentaires. Un porte-parole d’Amazon a déclaré que la société ne ferait aucun commentaire sur l’enquête.

Le professeur de droit de l’Université de Washington, Jeff Feldman, a déclaré que l’article de Khan insiste sur quelque chose que la loi antitrust ne traite pas très bien : quelle taille est trop grande ?

“Pour affirmer l’évidence, Amazon est énorme”, a-t-il déclaré. « Et chaque fois qu’il acquiert quelque chose, il est perçu comme s’agrandissant. (Mais) la seule chose que les lois antitrust ne restreignent pas, c’est la taille. La taille seule n’est pas contre la loi. Bien que nous ayons des gens au Congrès qui pensent que cela devrait être.

Pourtant, Feldman ne pense pas que la tentative d’Amazon de 8,5 milliards de dollars pour acheter MGM viole du tout les normes antitrust. La raison? La taille seule n’est pas un crime. Pas encore.

Alors qu’Amazon compte de nombreuses entreprises – un studio de cinéma et de télévision, un service de cloud computing, une plate-forme de vente au détail en ligne – MGM est, à la base, un fournisseur de contenu, avec plus de 4 000 films et 17 000 émissions de télévision, y compris la bibliothèque et les émissions James Bond. comme « Le conte de la servante ». Il n’a pas de place dominante sur le marché.

Le service de streaming d’Amazon, quant à lui, n’est pas le plus grand fournisseur. Ainsi, le jumelage, même s’il agrandit le géant en ligne, ne dominera toujours pas le marché du streaming, compte tenu de la présence de Netflix, Hulu, HBO et autres.

Selon l’analyse interne d’Amazon, l’accord potentiel avec MGM est petit par rapport aux acquisitions récentes dans l’industrie du divertissement.

MGM est l’un des plus petits studios établis d’Hollywood avec environ 1 % du total brut du box-office 2020 en Amérique du Nord, contre environ 80 % pour les cinq principaux distributeurs : Sony Pictures, Universal, Warner Brothers, Walt Disney/20th Century Fox /20th Century Studios et Paramount Pictures.

Feldman a accepté.

“Aussi important que soit Amazon, il n’est pas évident que l’acquisition de MGM sera considérée comme anticoncurrentielle”, a déclaré Feldman.

La commissaire de la FTC, Lina Khan, témoigne devant un comité sénatorial. audience.

Cela pourrait dépendre, en partie, du point de vue de Khan. Et cela dépendra également de la destination du Congrès avec une batterie de projets de loi antitrust actuellement à l’ordre du jour.

Le Congrès envisage cinq projets de loi qui créeraient un cadre pour démanteler les grandes entreprises technologiques en plus petites ; rendre les fusions plus coûteuses et plus difficiles ; démanteler des entreprises qui utilisent leur domination dans un domaine pour s’établir dans un autre ; et d’arrêter les entreprises qui créent des marchés soi-disant ouverts et de les jouer uniquement pour favoriser leurs propres produits.

Le vaste paquet, avec le soutien des démocrates de la Chambre et des républicains, intervient après des mois d’enquêtes du Congrès sur l’énorme pouvoir et la portée financière de Big Tech et l’absence de réglementation existante pour la réduire.

Comme l’a noté le New York Times, « Amazon, Apple, Facebook et Google ont une capitalisation boursière combinée de 6 300 milliards de dollars, soit quatre fois plus que la valeur des 10 plus grandes banques du pays.

L’accord MGM a immédiatement suscité des critiques antitrust de la part des législateurs.

Même ainsi, si Amazon a des soucis antitrust, l’achat de MGM n’est pas là où il devrait s’inquiéter, a déclaré Feldman. Cela devrait plutôt venir de la notion existentielle de la réputation et de la portée dévorantes d’Amazon. La taille et l’appétit d’Amazon sont ce qui attire l’attention politique et sociale.

« Il y a une question fondamentale à laquelle il faut répondre et personne n’a encore de réponse : y a-t-il une taille au-delà de laquelle nous ne voulons pas voir les entreprises fonctionner ? » demanda Feldman. « Nous n’avons jamais abordé ce problème.

Pourtant, il est généralement admis – au moins depuis la loi anti-monopole Sherman – que le gouvernement américain a intérêt à examiner les plus grandes fusions et acquisitions. L’examen minutieux provient de deux agences principales, le DOJ et la FTC.

Les deux examinent des accords potentiellement anticoncurrentiels, mais avec des accents différents. D’une manière générale, la FTC examine les transactions du point de vue de la protection des entreprises et des consommateurs et le DOJ d’un point de vue juridique, en mettant l’accent sur la loi antitrust. À un moment donné, une agence passera au second plan si les problèmes en cause relèvent plus directement de l’expertise de l’autre.

Feldman a déclaré que cela aurait pu être ce qui s’est passé avec l’accord Amazon-MGM, qui serait une aubaine majeure pour la branche médiatique croissante d’Amazon qui comprend son propre studio de cinéma et de télévision.

“C’est logique”, a déclaré Feldman. « La FTC a tendance à être une voix active lorsque les entreprises en cause ont un lien direct avec les consommateurs. La FTC est particulièrement sensible aux transactions qui ont un impact au niveau de la vente au détail ou du consommateur.

“Cela ne me surprend pas du tout qu’ils puissent prendre les devants”, a-t-il ajouté.

Pourtant, Feldman ne pense pas que Bezos soit nerveux à propos de l’examen, Khan ou non. “Je ne pense pas que Jeff Bezos soit nerveux à propos de quoi que ce soit à ce stade”, a déclaré Feldman en riant. « Si tu étais lui, le serais-tu ?