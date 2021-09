Lexar Professional NM800 SSD lance un dissipateur thermique ultra-mince en graphène | La technologie

Les SSD en graphène sont là, et l’amélioration qu’ils présentent est importante si vous souhaitez les utiliser dans un ordinateur portable ou un petit miniPC.

Petit à petit, les SSD prennent le pas sur les disques durs. ET le facteur de forme M.2, au SSD classique de 2,5 pouces.

Au fur et à mesure augmente la vitesse de lecture et d’écriture, et en même temps sa taille est réduite, les SSD haut de gamme chauffent sensiblementPar conséquent, ils doivent avoir un radiateur.

C’est un problème, car le dissipateur thermique est plus encombrant que le SSD lui-même, et l’empêche de s’intégrer dans de petits ordinateurs portables ou MiniPC. Dieu merci, il est arrivé graphène pour sauver nos vies…

Ce guide que nous avons préparé avec des fonctionnalités, des comparaisons et les meilleures options par gamme de prix vous aidera à choisir le meilleur SSD (interne et externe) pour votre appareil.

La société Lexar vient de mettre sa nouvelle SSD M.2 Professionnel NM800, dont la caractéristique la plus novatrice est la dissipateur thermique en graphène. C’est beaucoup plus fin, comme on peut le voir sur la photo d’ouverture de l’actualité, sans perdre en efficacité.

Sinon il s’agit deux SSD haut de gamme, mais à un prix moyen. Ce sont des unités PCIe 4.0 (compatible PCIe 3.0) avec facteur de forme M.2 et tailles de 512 Go et 1 To.

Atteignez des vitesses de lecture allant jusqu’à 7 000 Mo / s (7 400 Mo/s pour la version 1 To), et des vitesses d’écriture de 3 000 Mo/s pour la version 512 Go, et 5 800 Mo/s pour 1 To.

En théorie, cela devrait fonctionner avec la PS5, maintenant que les SSD peuvent être installés, mais les performances de ce dissipateur thermique en graphène restent à voir, car la PS5 exige un dissipateur thermique standard :

La vitesse aléatoire varie entre 200 000 / 500 000 IOPS de la version 512 Go, et les 400 000 / 750 000 IOPS de la version supérieure.

La durée de vie atteint 250 To écrits pour le modèle 512 Go et 500 To écrits pour le modèle 1 To.

Comme on le voit non seulement diffèrent par la taille, les performances sont très différentes.

Le prix de Lexar Professionnel NM800 512 Go SSD autour du 95 euros, tandis que la version de 1 To cela coûtera environ 180 euros.

Ce sont des prix un peu en dessous de la moyenne par rapport à leurs spécifications, ils semblent donc un bon choix, surtout si vous avez très peu d’espace pour installer le SSD M.2 dans votre mini PC ou ordinateur portable.