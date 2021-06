L’excellence de Pedri et la saison à oublier de Lenglet sont des maux de tête majeurs pour Barcelone

in

Deux faces opposées d’une même médaille.

D’un côté, nous avons Pedri. Une étoile brillante absolue pour le club et le pays et, si les blessures le permettent, ne manquera pas de devenir une légende pour les deux.

De l’autre, Clément Lenglet. Un défenseur qui, à son époque, mérite sa place au cœur des défenses de Barcelone et de l’équipe de France. Cependant, ses meilleurs jours semblent révolus depuis longtemps.

Clément Lenglet a été le seul joueur des 5 meilleures ligues européennes la saison dernière à être expulsé, à marquer un but contre son camp, à commettre une erreur menant à un but adverse et à concéder un penalty Probablement pas le joueur à amener à vos côtés pour la phase à élimination directe de l’#EURO2020 pic.twitter.com/1JReFy9y2E – WhoScored.com (@WhoScored) 28 juin 2021

L’énigme que les deux ont également présentée à Barcelone est susceptible de causer au club toutes sortes de problèmes pour la campagne 2021/22.

En regardant la situation de Lenglet tout d’abord, sa forme est tellement tombée au-dessus du bord de la falaise qu’il doit être vendu. Cet été.

Photo de Baptiste Fernandez/Icon Sport via .

Beaucoup trop souvent la saison dernière, il a été pris en défaut, même dans les aspects les plus élémentaires de la défense. Ce n’est tout simplement pas suffisant pour le Barça, et l’équipe a suffisamment de joueurs en mesure de justifier son absence permanente.

Il n’y a qu’un nombre limité de fois où vous pouvez trouver des excuses pour un joueur qui est censé être de classe internationale.

Pedri est à l’opposé de l’échelle.

La façon dont il s’est parfaitement intégré à l’équipe première du Barça et à l’équipe senior espagnole est tout simplement sensationnelle.

Cependant, ce succès aura un prix.

Il a joué sans interruption pratiquement pendant toute la campagne 2020/21, est maintenant le fer de lance de l’Espagne vers un titre potentiel de champion d’Europe et devrait également représenter son pays aux Jeux olympiques.

Le Barça a déposé ses arguments contre cela et il se pourrait bien qu’il le fasse.

Photo de Martin Rose – UEFA/UEFA via .

Le joueur de 18 ans fait partie intégrante de l’équipe de Ronald Koeman et le risque d’épuisement professionnel est bien réel.

Il est clair que Pedri a besoin de repos s’il veut pouvoir faire de son mieux tout au long de la prochaine campagne.

On pense que la RFEF a désapprouvé la demande du Barça d’empêcher le joueur de participer, bien que la décision finale devrait peut-être être laissée au joueur, tout comme le club l’a fait lorsqu’un certain Leo Messi a voulu apparaître pour l’Argentine.

Pedri connaîtra son corps mieux que quiconque et de ce que l’on peut déduire des interviews d’après-match et des interviews plus généralement, il a une vieille tête sur de jeunes épaules.

De la paire, la situation la plus préoccupante est sans doute celle de Lenglet. Le Barça ne peut tout simplement pas se permettre d’avoir cet homme comme fondement de ses quatre arrières un instant de plus.